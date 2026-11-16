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オランダ代表FWコーディ・ガクポが、リヴァプールでのチームメート、フロリアン・ヴィルツの並外れた適応ぶりを称賛した。また、ユルゲン・クロップが主将フィルジル・ファン・ダイクの目を引く容姿を褒めたことにも、冗談交じりに反応した。

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オランダ代表に強いリヴァプールのつながり

オランダ代表がドイツ代表との注目のUEFAネーションズリーグの一戦に向けて準備を進める中、代表チームにリヴァプールの選手が多いことが大きな話題となっている。ガクポがかつてリヴァプールで指導を受けたユルゲン・クロップがドイツ代表を率いていることもあり、試合前にはアンフィールドでなじみのある顔ぶりにメディアの関心が集まっている。

戦術面の話から冗談の応酬まで、オランダ代表の選手たちの間にはリヴァプールでの強い絆がある。

ファン・ダイクへのクロップの評価にガクポが反応

取材に応じたガクポは、ユルゲン・クロップの最近の発言について質問された。クロップはフィルジル・ファン・ダイクを冗談交じりに、最も容姿の整った選手の一人と評し、オランダ代表とリヴァプールでガクポのチームメイトであるファン・ダイクを、これまでに会った中でも特に容姿の整った選手の一人だと語っていた。FWのガクポは、この質問に思わず笑みを浮かべた。

「フィルジルのインスタグラムを見ると、モデルのような写真が何枚かあります。だから、彼がハンサムだという点ではみんな意見が一致すると思います！」とガクポは笑った。

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冗談はさておき、ファン・ダイクのリーダーシップと抜群の存在感は、クラブと代表の双方にとって大きな支えであり続けている。

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次の試合 GER UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 NED 視聴する

フロリアン・ヴィルツのスムーズな適応を称賛

クラブでの話題に移ると、ガクポはリヴァプールのチームメイトであるドイツ代表フロリアン・ヴィルツを高く評価した。司令塔としての並外れたサッカーIQと、プレミアリーグでの最近の好調ぶりを強調している。

「クラブでの彼について言えば、前の試合でのプレーは素晴らしかったと思います。ゴールを決め、アシストも記録し、僕たちにとって非常に重要な存在でした」とガクポは語った。

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「チームとして、僕たちは彼の能力を分かっています。試合でも練習でも毎回それを示しています。並外れた選手です」

高額な移籍金による重圧も、卓越したサッカーIQで乗り越える

ガクポは、高額な移籍金を伴ってリヴァプールのような歴史あるクラブに加入することは、経験豊富なベテランにとっても容易ではないと認めた。一方で、ヴィルツの卓越した視野はチームに欠かせないものだと強調した。

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「高額な移籍金でリヴァプールに来れば、このリーグへの適応は誰にとっても決して簡単ではありません。ここで10年間プレーしてきた選手であってもそうです」とガクポは指摘した。

「それでも、彼には並外れたサッカーIQがあります。試合の流れを読み、ペースをコントロールする力は、僕たちのプレースタイルにとって非常に重要です。彼がいてくれて本当にうれしいです」