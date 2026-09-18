「彼のためにバルセロナを見ている」アトレティコ内部からの衝撃的な告白

アトレティコ・マドリードのミッドフィールダー、アレックス・バエナは、バルセロナとカタルーニャの至宝ラミン・ヤマルへの称賛を隠さず、自身にとって「ブラウグラナ」の試合を観ることは、この若きウインガーがピッチに立つ姿を見ることと結びついていると明言した。

ビジャレアル在籍時に、バルセロナでプレーすることが「最大の夢の一つ」だったと認めていたバエナは、今回はバロンドールに関する自身の選出について語り、ラミン・ヤマルをそのリストの筆頭に挙げることをためらわなかった。

バエナは次のように語った。「これについては非常にはっきりしている。私のベスト3はラミン、ロドリ、メッシだ」。そして、バルセロナのスターに対する自身の見解をこう説明した。「結局のところ、私にとってラミンは世界最高の選手だ」。

アトレティコ・マドリードの選手は、ロドリがスペイン代表で見せたプレーも称賛し、リオネル・メッシが成し遂げたことへの敬意も示した。そのうえで、ラミンへの称賛が、バルセロナでの試合を追いかけることにとどまらないと明かした。

バエナはこう付け加えた。「この夏、彼が何度もトレーニングする姿を見た。他のどのチームメートもやらないようなことだ」。そして、このスペイン人ウインガーを観ることは、メッシを追いかけていたときと同じ感覚を自分に与えてくれると述べた。

このスペイン人ミッドフィールダーは次のように語った。「彼は、その選手のためだけに試合を観るという数少ない存在の一人だと思う。これはメッシにしかなかったことで、彼がプレーする姿を見るために試合を観ていた。それと同じことが彼に対して起きている」。

バエナのラミンへの称賛は、彼のためにわざわざバルセロナの試合を観ていると認めるほどだった。「私は彼のためにバルセロナを観ている。他にもいくつか理由はあるが、もし彼がプレーしなければ、彼らの試合を観るのは私にとって非常に難しいだろう」。

バエナ、フリアン・アルバレスの状態の変化を明かす

バエナはさらに、アトレティコ・マドリードのチームメートであるフリアン・アルバレスについても語り、夏の間に経験した苦しい時期を経て、その精神状態が改善していることを指摘した。

彼はこう語った。「感情的にはずっと良くなっているように見える。結局のところ、彼が経験したのは非常に難しい過程で、特に個人的なレベルでそうだった」。そして、アトレティコの選手たちがこれまでの期間ずっと彼を支えようとしてきたと強調した。

さらにこう付け加えた。「私たちは可能な限り彼を助けようとしたし、いつも彼を理解している」。そして、このアルゼンチン人フォワードが徐々に精神状態を取り戻し始めていると明かした。

バエナは次のように締めくくった。「今の彼はとても良い状態で、年末に向けて、そして私たちを可能な限り助けることに前向きだ。日に日にチームメートといる時に笑顔が増えていて、結局のところそれが最も大切なことだ」。