「彼のすべてに感謝したい」ベルギーのレジェンド、ロメル・ルカクが代表引退を発表。マルク・ファン・ボメル監督が功績を称える

ファン・ボメル監督、伝説的リーダーを称賛
ベルギーのサッカー界は、代表歴代最多得点者の突然の引退を受け止めようとしている。ルカクは33歳で正式に代表からの引退を表明した。代表チームには大きな穴が空く。就任からまだ間もないファン・ボメル監督も、短い期間ながら共に過ごしたベテランへの敬意と、ロッカールームに与えた影響をすぐに語った。
『HLN』が伝えたところによると、ファン・ボメル監督は今回の知らせについて公式に見解を示し、「我々はロメルの決断を尊重する。彼と一緒に仕事ができたのは比較的短い期間だったが、一人の人間としての彼、その人柄、そしてリーダーシップに対して、非常に強い敬意を抱くようになった。ロメルはベルギー代表の歴史を築いた。プレーやゴールだけでなく、チームにとっての存在という点でもそうだ。代表チームのためにしてくれたすべてのことに感謝したい」と語った。
ミニョレが振り返る16年以上にわたる功績
元リヴァプールのGKで、現在はベルギーサッカー協会のテクニカルマネージャーを務めるシモン・ミニョレも、かつてのチームメートの引退について、感情を込めて語った。運営側の役職に就く前、長年ルカクと共にピッチに立ったミニョレは、ルカクがベルギー代表に果たした貢献の重みを理解している。ルカクはゴール前での高い決定力だけにとどまらない存在だったと強調した。
ミニョレは「ロメルは16年以上にわたり、ベルギーに計り知れないものをもたらした。ピッチ上での並外れた活躍に加え、強い個性を持ち、ロッカールームでも重要な存在である、真のリーダーだった。我々は彼の決断を尊重し、代表チームへのすべての貢献に心から感謝している。彼が残したプロ意識の水準に、今後数年で並ぶのは誰にとっても難しいだろう」と説明した。
新世代が引き継ぐ
ルカクの功績を称える一方、ベルギーサッカー協会はすでに将来を見据えている。ストライカーの引退によって攻撃陣には大きな穴が空くが、ミニョレはベテランが築いた土台が、より重要な役割を担う若手選手たちの助けになると考えている。チームが公式戦を戦い、内部での成長を図るなか、世代交代は重要な時期を迎えている。
ミニョレは「今日、新たな世代がチームをさらに前進させる準備を整えている。それは彼が残したもののおかげでもある。我々は今、前を向き、チームとして成長を続けるという意欲を持って、ネーションズリーグ準々決勝に備えなければならない」と付け加えた。
SNSにも感謝の言葉
ベルギー代表の公式SNSも、この節目に心のこもったメッセージを発表した。2010年に10代でデビューしてから世界的なスターになるまでの歩みに触れ、声明には「あなたは得点者以上の存在だった。リーダーであり、強い個性を持ち、何世代ものベルギーのサッカーファンにとっての励みとなった。あなたはベルギー代表の歴史に素晴らしい一章を刻んだ。ロメル、すべてにありがとう！」と記されている。