「彼のすべてに感謝したい」ベルギーのレジェンド、ロメル・ルカクが代表引退を発表。マルク・ファン・ボメル監督が功績を称える

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ベルギー代表のマルク・ファン・ボメル監督が、代表からの突然の引退を表明したロメル・ルカクを称えた。33歳のストライカーは、16年以上にわたり数々の記録を打ち立ててきた代表でのキャリアに幕を下ろす。

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ファン・ボメル監督、伝説的リーダーを称賛

ベルギーのサッカー界は、代表歴代最多得点者の突然の引退を受け止めようとしている。 ルカクは33歳で正式に代表からの引退を表明した 。代表チームには大きな穴が空く。就任からまだ間もないファン・ボメル監督も、短い期間ながら共に過ごしたベテランへの敬意と、ロッカールームに与えた影響をすぐに語った。

『HLN』が伝えたところによると、ファン・ボメル監督は今回の知らせについて公式に見解を示し、「我々はロメルの決断を尊重する。彼と一緒に仕事ができたのは比較的短い期間だったが、一人の人間としての彼、その人柄、そしてリーダーシップに対して、非常に強い敬意を抱くようになった。ロメルはベルギー代表の歴史を築いた。プレーやゴールだけでなく、チームにとっての存在という点でもそうだ。代表チームのためにしてくれたすべてのことに感謝したい」と語った。

ミニョレが振り返る16年以上にわたる功績

元リヴァプールのGKで、現在はベルギーサッカー協会のテクニカルマネージャーを務めるシモン・ミニョレも、かつてのチームメートの引退について、感情を込めて語った。運営側の役職に就く前、長年ルカクと共にピッチに立ったミニョレは、ルカクがベルギー代表に果たした貢献の重みを理解している。ルカクはゴール前での高い決定力だけにとどまらない存在だったと強調した。

ミニョレは「ロメルは16年以上にわたり、ベルギーに計り知れないものをもたらした。ピッチ上での並外れた活躍に加え、強い個性を持ち、ロッカールームでも重要な存在である、真のリーダーだった。我々は彼の決断を尊重し、代表チームへのすべての貢献に心から感謝している。彼が残したプロ意識の水準に、今後数年で並ぶのは誰にとっても難しいだろう」と説明した。

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新世代が引き継ぐ

ルカクの功績を称える一方、ベルギーサッカー協会はすでに将来を見据えている。ストライカーの引退によって攻撃陣には大きな穴が空くが、ミニョレはベテランが築いた土台が、より重要な役割を担う若手選手たちの助けになると考えている。チームが公式戦を戦い、内部での成長を図るなか、世代交代は重要な時期を迎えている。

ミニョレは「今日、新たな世代がチームをさらに前進させる準備を整えている。それは彼が残したもののおかげでもある。我々は今、前を向き、チームとして成長を続けるという意欲を持って、ネーションズリーグ準々決勝に備えなければならない」と付け加えた。

SNSにも感謝の言葉

ベルギー代表の公式SNSも、この節目に心のこもったメッセージを発表した。2010年に10代でデビューしてから世界的なスターになるまでの歩みに触れ、声明には「あなたは得点者以上の存在だった。リーダーであり、強い個性を持ち、何世代ものベルギーのサッカーファンにとっての励みとなった。あなたはベルギー代表の歴史に素晴らしい一章を刻んだ。ロメル、すべてにありがとう！」と記されている。