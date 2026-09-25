ヨハン・クライフ・アレナの舞台裏で深夜に起きたある一幕は、フィリップ・トロイの成長を見事に象徴していた。ミックスゾーンでは天井の照明の一部が点灯しておらず、空間はかなり薄暗かったため、別の照明で明るくする必要があった。オランダ戦で1-1の引き分け後、トロイがインタビューに姿を見せると、最初は少し離れた影の中に立っていたが、その後記者たちに促されてスポットライトの下へと歩み出た。

この夜、トロイは文字通りだけでなく、比喩的な意味でもドイツサッカーのスポットライトの中に足を踏み入れた。ユルゲン・クロップのドイツ代表監督デビュー戦は、戦う姿勢こそ評価できたものの、内容面ではまだら模様だったが、その中でSCフライブルク所属の25歳右サイドバックは最大の勝者となった。「ピッポ、フィリップ・トロイをぜひ取り上げたい」とDF仲間のヨナタン・ターは語った。「あれだけタッチライン際を上下動し続けたのは素晴らしかった。まさにあれが必要なんだ」

数多くのデビュー組の中で、クロップが唯一先発に直接抜てきしたのが彼であり、トロイはそれに気迫あふれるパフォーマンスで応えた。右サイドで広い活動範囲を見せ、低いクロスでフェリックス・ヌメチャの先制点を演出した。

守備に回った際には連係が常に万全だったわけではないが、全体としてはコーディ・ガクポ相手にまずまずの守備を見せた。トロイは、ドイツ代表が長年探し続けてきた適任の右サイドバックへの答えなのだろうか。

フィリップ・トロイは回り道を経て頂点へたどり着いた

前ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンは、右サイドバックに主にヨシュア・キミッヒを応急的に起用していた。クロップはその主将をすぐさま中盤へ戻し、代替案探しに着手した。もっとも、「探し」という言葉は適切ではないのかもしれない。クロップの解決策は、どうやらずっと前から用意されていたようだ。「ドイツでは右サイドバックがいないと話題になっている」と、クロップはメンバー発表の記者会見で語っていた。「でも、そこには『え、何の話をしているんだ？』と自分で思わなければならない選手がいる」

その選手こそトロイだ。強度の高いプレースタイルは、クロップのトランジション重視のサッカーに完璧に合っている。かつてのボルシア・ドルトムントでのケビン・グロスクロイツや、リヴァプールでのアンドリュー・ロバートソンを少し思わせる存在だ。「誰かがちゃんと目を向けて、フライブルクを見てくれたと聞くのはもちろんうれしい」と、見事なドイツ代表デビューを終え、ようやくスポットライトの中に立ったトロイは語った。トロイにとって、何事も少し時間がかかるのは慣れたものだ。絶対的なトップタレントと見なされたことは一度もなく、これまでのキャリアは回り道に彩られている。

生まれ故郷のハイデルベルク出身であるトロイは、ユース時代にSVザントハウゼンと1.FCカイザースラウテルンでプレーし、その後RBライプツィヒへ移った。ライプツィヒのセカンドチームが活動停止となった後、2017年にSCフライブルクへ加わった。U-19ではDFBユニオレンポカールを制し、リザーブチームでは3部昇格を果たした。ただ、トップチームへの昇格には届かず、それでも時折はファンブロックから彼らを後押ししていた。2023年、トロイは2部のザンクト・パウリへ移籍し、いきなり昇格を果たした。当時23歳だった。2025年、フライブルクは550万ユーロで彼を呼び戻した。レギュラーとして。トップチームのために。

「自分が早熟なタイプではないことは、前から分かっていた」と、トロイは今こう語る。大きなキャリアへの希望を失わなかったのは、特別な手本の存在もあったからだという。彼は「ロベルト・アンドリッヒやアントン・シュタッハのような選手を参考にしていた」とし、彼らもまた比較的高い年齢になってから代表デビューを果たした。「少しずつ左側の追い越し車線に乗って、じわじわ近づいていって、ライバルたちを追い抜きたかった」

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ヨシャ・ヴァグノマンとのポジション争い、ヨナタン・ターの助け

その追い越し車線で、トロイは現在ヨシャ・ヴァグノマンと競っている。ヴァグノマンもまたVfBシュトゥットガルトで最近似たような好成長を遂げ、クロップの初招集メンバー入りを果たした。「お互いを高め合っている」とトロイは話し、ウインク混じりにこう続けた。「彼のバイエルン戦でのゴールは覚えているよ。ソファに座りながら、『くそ、あいつ決めたな』って思っていたからね」 ヴァグノマンは公式戦6試合で、すでに2ゴール2アシストを記録している。

それでもオランダ戦でクロップが先発に選んだのはトロイだった。緊張はあったのか。「いや、むしろ逆です」とトロイは答えた。「相手がコーディ・ガクポだと分かっていると、僕にとっては余計にモチベーションになる」 クロップはリヴァプール時代にガクポと一緒だったこともあり、事前にこのオランダ人アタッカーに関する内部情報を授けていた。「監督は僕にこう言ったんです。『攻撃ではうまくプレーできるけど、守備では後ろまで戻って働くのはあまり好きじゃない』って。だから僕は彼をいら立たせたんです」

全体として、クロップは自分に「ある種のリラックス感」を与えてくれたと、トロイは明かした。そして試合中、とりわけ助けになったのは隣でプレーした選手だった。「ヨナタン・ターが後ろからずっとコーチングしてくれたんです。『いいか、前に飛び出していい、スプリントしていい、後ろは俺がカバーする』って。そう言ってもらえると、本当にすごくいい感覚になる」 実際、連係面の問題はそれでも目立っていたが、トロイの思い切りの良さは先制点の場面だけで報われたわけではなかった。

試合後に振り返って本人が悔やんだのは、シュートチャンスになり得た場面を逃したシーンだけだった。「試合後に『ああ、そこはもっと良くならないといけない、自分で勇気を持って打たないといけない、もう一度落とし直すんじゃなくて』と思うのは、ああいう場面ですね」とトロイは語った。インタビューで見せたのは、冷静で、生意気さもあり、ただただ好感の持てる印象だった。

彼には、ドイツの右サイドバック問題を解決するポテンシャルがある。同時に、愛される存在やファンのお気に入りになる可能性もある。「ここからが本当の始まりです」とトロイは語り、アムステルダムのスポットライトを後にした。