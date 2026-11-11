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ハリー・ケインは、マンチェスター・ユナイテッドがマウリシオ・ポチェッティーノを迎えれば、素晴らしい監督を得ることになると考えている。マイケル・キャリックは代表活動期間中に解任される見通しだ。トッテナムでアルゼンチン人のポチェッティーノ監督の下、5年間プレーしたイングランド代表主将のケインは、同監督が自身のキャリアに大きな影響を与えたと語り、かつての指揮官はいくら称賛してもしきれないと強調した。

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マンチェスター・ユナイテッド、キャリック監督を解任しポチェッティーノ氏を後任に迎える見通し

マンチェスター・ユナイテッドは、プレミアリーグのシーズン開幕からクラブ史上最悪の成績を記録しており、代表活動による中断期間中にキャリック監督を解任する見通しだ。日曜日にはホームでアストン・ヴィラと4-4で引き分け、10試合でわずか1勝の18位に沈んでいる。9月にはホームでブライトンに2-3で敗れ、カラバオカップからも敗退した。

ユナイテッドはすでにポチェッティーノ氏と予備的な合意に達している。同氏はアメリカ代表の監督を務めているが、契約には1000万ドル（740万ポンド）の契約解除条項がある。

ケイン、キャリアに与えたポチェッティーノ氏の影響を称賛

『スタンダード・スポーツ』によると、以前から54歳のポチェッティーノ氏に関心を寄せていたユナイテッドは、同氏を招へいできるか確認している。ケインはトッテナムで5年間、同氏の下でプレーし、リーグカップとチャンピオンズリーグの決勝にともに進出した。

水曜日、ポチェッティーノ氏がオールド・トラッフォードに向かう可能性について問われたケインは、こう語った。「ええ、僕とマウリシオは本当に素晴らしい関係を築いている。先ほども話したように、彼は僕のキャリア、そして間違いなく僕の成長に大きな影響を与えた監督の一人だ。キャリアのあの時期、僕には彼の指導が必要だった。ピッチの内外で僕を後押ししてくれたことは、本当に、本当に助けになった」

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「1シーズン限りの活躍」から記録保持者へ

ケインはポチェッティーノ氏の下で飛躍を遂げた2014-15シーズン、プレミアリーグで21ゴールを記録した。しかし翌シーズンの開幕から6試合連続で無得点に終わると、「活躍は1シーズン限り」と呼ばれたことで知られる。ケインは、批判が誤りだったことを証明し、トッテナムとイングランド代表の双方で歴代最多得点者になる上で、ポチェッティーノ氏の助けがあったと考えている。

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ケインは続けた。「もちろん素晴らしい監督で、世界最大級のクラブを率いてきた。だから僕としては、彼をどれだけ高く評価しても足りない。これからどうなるかは見守るしかないけれど、彼が素晴らしい人物であり、素晴らしい監督でもあることは分かっている」

ポチェッティーノ氏とケインの今後は？

ポチェッティーノ氏は、11月22日に行われるリヴァプールとのユナイテッドの次のプレミアリーグ戦までに就任する見込みだ。

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一方、ケインは木曜日にウェンブリーで行われるクロアチアとのネーションズリーグの試合で代表通算126試合目の出場を果たし、ピーター・シルトンを抜いてイングランド男子代表の歴代最多出場選手になる見通しだ。