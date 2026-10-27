先週のマインツ05戦でPKから2得点を挙げた後、交代が遅すぎたと不満を漏らしていたフュルクルクは、ドルトムントでの一戦でヴェルダーのダニエル・ティウネ監督によってまずは温存された。代わって先発の機会を得たのは、昨季、悲惨な形で2部に降格したフォルトゥナ・デュッセルドルフで唯一の明るい材料だったセドリック・イッテンだ。

しかし、スイス代表FWはそのチャンスを生かせなかった。フュルクルクを欠くヴェルダーのプレーは迫力を欠いた。一方、BVBはセルー・ギラシ（6分）とカーニー・チュクウェメカ（17分）のゴールで早々に2-0とし、妥当な2点リードを保って前半を終えた。

開始から1時間近くが経ち、ようやくフュルクルクの出番が訪れた。同時に、本来は主力のミッチェル・ヴァイザー、ルドヴィト・ライス、センネ・リネンもピッチに立った。ペナルティーエリア内でミック・シュメトゲンスを引き倒したユリアン・リエルソンの軽率なプレーが、突如としてヴェルダーとフュルクルクにこのカップ戦での道を開いた。

フュルクルク、アントンを翻弄しクラブ記録に迫る

33歳のフュルクルクはこの好機を逃さず、冷静に決めて1点差とした（65分）。公式戦9試合目で10得点目。開幕戦のフライブルク戦（1-4）以来、全試合で得点している。次のブンデスリーガ、TSGホッフェンハイム戦でも得点すれば、ルディ・フェラーが持つ44年前のクラブ記録に並ぶ。フェラーは1982-83シーズン、ヴェルダーでブンデスリーガ7試合連続得点を記録した。

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フュルクルクは現在、リーグ戦で6試合連続得点を続けており、公式戦9試合での得点数も11に伸ばした。途中出場の切り札となったフュルクルクは、2週間半前のリーグ戦で2-2とした時と同じように、再びBVBに衝撃を与えた。しかも、実に特別な形で。

フュルクルクはセンターサークル付近でヴァルデマール・アントンの股を抜いてかわし、単独で持ち上がると、18メートルの距離から強烈なシュートをネットに突き刺した。まさにスーパーゴール。これにはSkyの解説者ファビアン・クロスも言葉を失った。

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フュルクルクはなぜ得点できる？「自分でも分からない！」

2-2とするゴールにつながったプレーについてセバスティアン・ヘルマンに聞かれたクロスは、こう語った。「信じられない。彼があんなゴールを決めるのは見たことがない。今の彼に近づいてにおいを嗅いだら、汗と、あふれる自信、そしてヴェルダー・ブレーメンでプレーする喜びのにおいしかしないだろう」

ウェストハム・ユナイテッドとACミランでの非常に不運な時期を経て、今夏ヴェルダーに復帰したフュルクルクは再び絶好調で、コンディションも良好だ。どうして繰り返し得点できるのか。試合後、Sky で本人も首をかしげた。「自分でも分からない。でも、そこは重要じゃない。それが鍵なんだ。重要なのはそこではないということだ」

アディショナルタイムにマルセル・ザビッツァーの見事なFKで喫した終了間際の敗戦を「非常につらい」と表現した一方で、「だからといって僕らにとって世界が終わるわけでもない。それも正直に言わなければならない」とも語った。そして、ドルトムント戦で力を示す機会を与えられ、普段はこの夜のフュルクルクと同じ立場にいる選手たちに言及した。「チームには26人いる。夏の時点で、全員が必要だと言っていた。選手たちはこのチャンスを得るに値した」

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ニクラス・フュルクルクがドイツ代表についてもう話したくない理由

ただ、ドルトムントのヴェストファーレンシュタディオンで迎えたこのほろ苦い夜、ひとつだけ聞かれずに済んだことがあった。11月のドイツ代表復帰を巡る、くすぶり続ける質問だ。もうその話はしたくないとフュルクルクが最近はっきり表明したことを受け、今回も報道陣は誰一人として尋ねなかった。

10月中旬、昇格組パーダーボルンと2-2で引き分けた後には、「そのことについて話したくないと44回言ったのなら、もう話さないでくれるとうれしい」と語っていた。先週土曜日、ZDFの番組『アクトゥエレ・シュポルトシュトゥディオ』に出演した際にも、「代表に選ばれるためにプレーしているわけじゃない。ヴェルダーのためにプレーしている」と改めて強調。ユルゲン・クロップ代表監督の下での自身の可能性については、端的にこう答えた。「まったく興味がない」