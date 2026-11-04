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エンツォ・マレスカ監督はマンチェスター・シティに対し、今季の得点をアーリング・ハーランドだけに頼り続けることはできないと警告した。週末のブライトン戦で悔しい敗戦を喫し、プレミアリーグ首位の座を明け渡した後、マレスカ監督は選手たちに明確な指示を出した。

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シティ、ブライトンに悔しい敗戦

マレスカ監督はシティの選手たちに対し、得点をハーランドだけに頼ってはならないと伝えた。ノルウェー人ストライカーは今季、公式戦ですでに13得点を挙げている。しかし、土曜日にシティがブライトンに0-1で敗れた試合では、ハーランドもゴールを奪えなかった。

この残念な結果により、マレスカ監督率いるシティはプレミアリーグ首位の座を明け渡した。ブライトン戦の無得点は、チームが抱える潜在的な弱点を浮き彫りにした。マレスカ監督は今、ほかの選手たちが奮起し、アタッキングサードで貢献することを望んでいる。

マレスカ監督、ほかの選手にも得点を要求

RBライプツィヒとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、マレスカ監督はチームの攻撃陣のパフォーマンスについて語り、得点を挙げる負担を選手たちで分かち合う重要性を強調した。

「同時に、毎試合アーリングに頼るわけにはいかない。ほかの選手もゴールを決める必要がある」とマレスカ監督は説明した。『ESPN』が伝えている。「ただ、改めて言うが、今季得点できなかったのは、前回のブライトン戦だけだったと思う。それでも、もちろんアーリングがピッチにいれば、我々はうれしい」

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ハーランドは依然としてシティの重要な存在

ほかの選手にも貢献を求める一方で、マレスカ監督はハーランドがチームにとって極めて価値のある存在だと強調した。得点力の高いFWがピッチにいれば、常に強みになると認めている。

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マレスカ監督は「もちろん、アーリングがピッチにいる方がいい。彼はゴールを決めるし、常に得点に近いところにいると分かっているからだ」と語った。

シティ、チャンピオンズリーグで試練へ

シティは欧州での戦いに目を向け、すぐに立て直しを図る。水曜夜にドイツでライプツィヒと対戦する準備を進めている。マレスカ監督率いるチームは今大会、ポルトとAEKアテネに重要な勝利を収め、堅調なスタートを切った。

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しかし、先月はパリ・サンジェルマンに敗れている。勢いを取り戻して再び勝利を挙げるためには、ライプツィヒ戦での力強いパフォーマンスが不可欠だ。