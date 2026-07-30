ドイツのレコードマイスターが9部リーグの相手に順当な15－0勝利を収めた試合で、ヘーネスはSport1に対し、5月のDFBポカール決勝直前に行った自身の発言について、FCBのスポーツ担当取締役に謝罪したと明かした。

当時、ミュンヘンのクラブの後援者で名誉会長でもある同氏は、Spiegelのインタビューで、2027年夏の契約満了後もエーベルが残留する可能性を「60対40」と表現していた。

「まず何より、自分自身にものすごく腹が立った」とヘーネスは今回語った。さらに、自身の発言がVfBシュトゥットガルトとのポカール決勝前に公開されるとは思っていなかったことも明かした。それは「ナイーブ」だったと74歳の同氏は認めた。

「どうやら私の発言はかなり気に入られたようで、土曜の朝にはもう公になっていた。だから当然、マックスに対する私の対応はポカールの試合前として良くなかったし、彼にも謝罪した」とヘーネスは説明した。

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ウリ・ヘーネスがバイエルンでマックス・エーベルを後押し

現在では状況はまったく異なっているという。エーベルが2027年以降もドイツのレコードマイスターで仕事を続ける可能性について、ヘーネスは関連する質問に対し、「現時点では100％」と答えた。

エーベル自身も水曜日に話し合いがあったことを明かしており、後援者ヘーネスとの関係は非常に良好だと述べていた。バイエルンのスポーツ担当取締役である同氏は、2024年3月1日にハサン・サリハミジッチの後任としてゼーベナー通りに加わっていた。

2027年までの契約が実際に延長されるかどうかは、監査役会が決めなければならない。その決定的な会合は、早ければ8月末のものになる見通しだ。