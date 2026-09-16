ヴァンサン・コンパニ監督も、なお約3年間クラブとの契約を残している。フロイントは2023年夏、RBザルツブルクからミュンヘンに加入。それ以前は同クラブで17年以上にわたりスポーツ部門の ხელმძღვანき役を務めていた。

彼はドイツ記録王者について「心の問題」だと表現した。ともに歩む「エキサイティングな旅」においては、「まだまだ多くのことを成し遂げたい。ここで一緒に何度も新たな刺激を生み出し、ファンの皆さん、そして私たち全員がFCバイエルンにいてほしいと願う場所、つまり頂点の、そのまた頂点にクラブをとどめ続けることは、この上なく大きなやりがいがある」と語った。

クラブ首脳のドレーゼンは、フロイントが「スポーツに関する我々のあらゆる決定において中心的な役割」を担っていると評価した。ここ数年の成功は「彼の卓越した仕事による功績の一部でもある」という。さらにフロイントはコンパニ監督と「非常に良好な意思疎通」を保ち、「チームに密着しながら、同時にスポーツ部門全体にも目を配っている」と説明。ドレーゼンは「彼は託された期待をはるかに上回って満たしてくれた」と称賛した。

FCバイエルン・ミュンヘンでのマックス・エベルルとクリストフ・フロイントの関係は？

スポーツ部門トップのエベルルは、フロイントを「我々のチームにとって価値ある一員であり、トップチームからスタッフ、さらにはFCバイエルン・キャンパスに至るまで、スポーツ部門における重要な संपर्क先だ」と表現した。自身との関係については、「日々の中で私たちは互いを補い合っている。この協力関係は楽しく、常にFCバイエルンを継続的に前進させるという共通の目標に向けられている」と話した。

これまでフロイントとエベルルの関係は、常に極めて良好だと説明されてきたわけではなかった。それでも2人は、記録王者のために歩み寄ったようだ。