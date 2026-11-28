共有 GOALをGoogleでフォロー

ジョゼ・モウリーニョ監督が、レアル・マドリーで急成長するディーン・ハイセンについて語った。ローマでともに過ごした経験とプレミアリーグでの厳しい経験が成長につながったという。アントニオ・リュディガーとイブラヒマ・コナテが若きセンターバックをどう支えているかを説明する一方、ハイセンを褒めすぎないようにしていることも明かした。

広告

モウリーニョが振り返る、ローマからマドリーまでのハイセンの成長

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、守備の中心で成熟を見せるディーン・ハイセンを称賛した。ローマでともに過ごした頃からの成長を振り返り、土曜日のアラベスとのラ・リーガの一戦を前に、スペインで再会するまでにイングランドでの厳しい経験がハイセンをどう鍛えたかを語った。

「ディーンがローマで私と一緒だった頃、彼はまだ子どもで、歩むべき道があった。プレミアリーグの厳しさが彼をさまざまな面で成長させた。外から見ていた私の考えでは、昨季は良いシーズンを送れなかったが、すでに私を知っていたことが彼の成長を加速させた」とモウリーニョは語った。「年齢はまだ若いが、選手としてはずっと成熟している」

「彼に甘くはしない」

ハイセンがワールドカップに行けなかったことを前向きに受け止めた後も、モウリーニョはDFとして地に足をつけ、成長への意欲を保たせるため、意図的に褒めすぎないと強調した。

「彼は大きく成長している。ワールドカップに行けなかった悔しさにもうまく対処し、前向きに捉えた」とモウリーニョは説明した。「褒めすぎれば彼のためにならないかもしれない。監督としての私の接し方は彼の助けになっている。私は彼に甘くはしないからだ」

広告 広告

リュディガー、コナテ、ハイセンがマドリーの攻撃を支える理由

モウリーニョはまた、守備で組む経験豊富なアントニオ・リュディガーとイブラヒマ・コナテの影響にも言及。連係によってレアル・マドリーが積極的に守り、より高い位置から攻撃を始められると説明した。

Related Topics

「リュディガーは彼にとって重要なチームメートだし、コナテも一緒にプレーする際には、その特長が助けになる」と指摘した。「良い守備は、チームの攻撃面での向上にもつながる。後方に安定感があり、守備ラインを高く保てれば、より効果的にプレスをかけられ、DFも個々の競り合いに勝てる」

好調アラベス戦で守備陣に新たな試練

ハイセンらレアル・マドリーの守備陣は土曜夜、3試合無敗のアラベスを相手に厳しい試練を迎える。アラベスの攻撃をけん引するのは、ともに6得点を挙げているFWルーカス・ボジェと、元マドリーFWマリアーノだ。

広告

公式戦11連勝を狙うレアル・マドリーに対し、モウリーニョはサンティアゴ・ベルナベウで再び力強い守備を求めるだろう。