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バルセロナのスポーツディレクターを務めるデコ氏が、フレンキー・デ・ヨングのコンディションや、近年の負傷に対するクラブ内部の対応を巡る長年の憶測に言及した。オランダ代表MFの回復過程について率直に語り、治療方針を巡って選手とクラブ首脳陣の間に確執があるとの噂を否定した。

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手術を巡る論争を説明

デ・ヨングを巡る状況は、ワールドカップ後に大きな話題となった。MFは深刻な膝の問題を抱えながらオランダ代表として大会に出場。その後、外側内側靱帯を断裂していたことが明らかになったが、クラブが診断を確認したのは、デ・ヨングが大会後にイビサで13日間の休暇を過ごして戻ってからだった。この経緯を受け、選手からの情報共有や、手術を避けるというその後の選択について、バルセロナ首脳陣の間で不満が生じていると報じられた。

しかし、デコ氏はこうした見方を否定し、双方の関係はプロフェッショナルで、互いを尊重するものだと強調した。『カタルーニャ・ラジオ』のインタビューで「不和はなかった」と説明。デ・ヨングは以前、足首の負傷でも同様の選択を迫られ、その際も手術より保存療法を望んだという。クラブはどちらの場合も本人の意思を尊重し、治療を強制するよりも、自分の体と回復方法について選手自身が納得できることを優先した。

デ・ヨングの負傷を巡る懸念

デコ氏は、リカール・プルナ医師と理学療法士責任者のラウル・マルティネス氏が率いるクラブのメディカルスタッフは専門的な助言を行うものの、最終的な選択は選手本人に委ねられることが多いと強調した。「フレンキーは自分で考え、決断することを好む選手だ。クラブは強制しない。健康に関わる問題だからだ。彼に怒っている者はいない」と語った。

デ・ヨングは直近の代表活動期間中、負傷によりオランダ代表を離脱し、 同国がドイツに0-5で敗れたネーションズリーグの試合を欠場した 。今季のバルセロナでの出場は、ここまで計4試合となっている。

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デコ氏、選手層の充実を求める

負傷に関してデコ氏は、現代サッカーの過酷な日程に対応するため、質の高い選手をそろえたチームの重要性も強調した。「選手が少なければ不満を言い、多くても不満を言う。前回のチャンピオンズリーグ王者であるPSGは、リーグ戦の試合数が4試合少なく、いつもシーズン終盤に強さを発揮する。今のサッカーでは、代表でのワールドカップ後に公式戦が4試合ある。要求されるものは大きい。負荷を管理することが重要だが、トップレベルの選手が20人か22人は必要だ」と語った。

さらにデコ氏は、選手層の薄さがバルセロナの複数大会での戦いに影響し得ると指摘。選択肢が多ければ、昨年のコパ・デル・レイ決勝進出を逃さずに済んだ可能性にも言及した。「選手層がもっと厚ければ、昨年のコパ・デル・レイ決勝を逃していたかどうかは分からない。バルサはトップレベルの選手をそろえないわけにはいかない。14人か15人しかいなければ、ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイを戦うには手薄だ。今は多少の不満もあるかもしれないが、そういうものだ。運が悪かった」と付け加えた。

首位バルセロナ、多忙な1週間へ

バルセロナは日曜日にビジャレアルをホームに迎え、水曜日にはチャンピオンズリーグでサバフとのアウェー戦に臨む。現在は勝ち点33でラ・リーガ首位に立ち、2位レアル・マドリーに3ポイント差をつけている。