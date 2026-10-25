金曜日に倒れたコンパニに代わり、フライブルクでの3-1のアウェー勝利でベンチに入ったダンクスは、試合終了後すぐにベルギー人指揮官から連絡があったことをDAZNのマイクの前で明かした。「ヴィニーからもうWhatsAppでメッセージが来て、『よくやった』と言ってくれた。彼は喜んでいるよ」

ダンクスによると、感謝を伝える一方で、監督には指示を守ってほしいと念を押したという。「私はただ『ありがとう。でも今は休んで』と返した。そしてキスの絵文字を送ったよ。これからも休んでくれるといいのだけど」

というのも、ドイツ最多優勝クラブの幹部らは、コンパニが金曜日に倒れた後、病院で回復する間はできる限りサッカーから離れて過ごすことを望んでいる。マックス・エーベルによれば、「試合前に我々の誰も彼と電話もメッセージのやり取りもしていない」という。

「必要な時間はすべて与える」コンパニについて忍耐を求めるエーベル

一方、ダンクスは試合前、コンパニの状態がすでに良くなっていることを示唆していた。「現時点での報告は非常に前向きだ。容体は安定していて、体調もいい。少し良くなっている。検査はまだ続くが、最初の報告は非常に前向きだ」

ただし、早期復帰は見込めない。エーベルは先ごろ、「数日ではなく、数週間の話になる。そのことは我々全員が理解しなければならない」と明言していた。

フライブルク戦後も、エーベルは回復には時間がかかる可能性を改めて強調した。ただし、バイエルンはコンパニにプレッシャーをかけるつもりはない。「本当に健康を取り戻すために必要な時間はすべて与える。健康になったとしても、完全に健康な状態になるため、おそらくさらに1週間は時間を与えるだろう」とエーベルは断言した。一方で、バイエルン指揮官の仕事熱心さを踏まえ、すでに懸念も示している。「彼がそれを受け入れてくれることを願っている」

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「まだ確定していない」バイエルン指揮官コンパニの診断は現時点で出ず

エーベルによれば、コンパニはすでに頭痛がなくなっており、現在は「詳しい検査を受けている」。正確な診断が出ているかと問われたエーベルは、「まだ確定していない」と答えた。それでも、この53歳は「こうした試合と勝利が彼にとって最高の薬だ！」と確信している。

さらにスポーツ担当役員は、バイエルンがこのショックに対処し、フライブルクで戦い抜き、プレーでもつかんだ厳しいアウェー勝利を大いに喜んだ。「チーム、そして中心となる存在を失った周囲のコーチングスタッフを含め、我々が一丸となって成し遂げたことは本当に並外れている。これは単なる勝ち点3よりも、はるかに大きな勝利だ」

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カップ戦とドルトムントとの大一番を前に、エーベルがバイエルンに抱く懸念は一つだけ

この勝利で勝ち点3を積み上げたバイエルンは、引き続きブンデスリーガの首位に立っている。ドイツ最多優勝クラブは7節を終えて勝ち点17。同勝ち点のドルトムントを得失点差で上回っている。バイエルンは水曜日にDFBポカールで1.FCマクデブルクと対戦し、土曜日の夜にはボルシア・ドルトムントとのリーグ上位対決に臨む。

エーベルの見方では、バイエルンが再びフライブルク戦のようなプレーを見せれば、問題はほとんど起きないだろう。ただ、今後はもっと早く試合を決めてほしいという。「チームは80分間、ほぼ完璧なアウェーゲームをした。足りなかったのは、我々が3-0にすることだけだ。そうしないと、また苦しい状況に陥る」

それでも、この特別な夜には、彼にとってそれは二の次だった。「この試合には多くの物語があり、大きな勝利だ」



