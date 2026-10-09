「悲しいです。それは普通のこと。ショックでした。息子は大きな扉から出ていけたはずなのに、実際には小さな扉から出ていったのです」と、マリア・ドロレス・ドス・サントス・アヴェイロ（71）はポルトガルの雑誌 TV 7 Dias に語った。「でも、それは問題ではありません。神様が何とかしてくださいます」 一連の出来事について、彼女は「少し泣きました。それも気持ちを少し解放するにはいいことです。私たちは今、これを乗り越えなければなりません」と話した。

ロナウドは先週、代表監督ジョルジェ・ジェズスとの意見の相違を受け、デンマークに滞在していたポルトガル代表のチームキャンプを慌ただしく離れていた。その後は激しい議論が巻き起こり、政治まで介入する事態となった。

その後、アル・ナスルに所属する41歳は、詳細な声明を出して自身の見解を示し、その中でジェズスを厳しく攻撃した。再びポルトガル代表としてプレーするかどうかは、現時点では不透明となっている。

ロナウドの母「彼はずっとポルトガルの英雄だった」

今回明かしたところによると、ロナウドは出発後に母親と電話で話していたという。「彼は私にこう言いました。『お母さん、心配しないで。みんなが一緒にいるときに、僕が真実を話すから』と。私は『分かったわ、息子よ、この状況をまたひっくり返しなさい』と答えました。それだけです。私は彼に落ち着くように言いましたが、まあ、彼の頭がそうさせたのです。見ていきましょう。私は全面的に支えましたが、役には立ちませんでした。でも、それは問題ではありません。彼はポルトガルに本当に多くを与えてきた。だからこそ、彼はいつもそこにいるのです。彼はずっとポルトガルの英雄でした」

母親の見解では、ポルトガルの人々はロナウドを「本来あるべきようには評価していない。でも、それが私たちの持つポルトガル人なのです」という。 最近では、ソーシャルネットワーク上で妹のエルマ・アヴェイロもロナウドを擁護していた。

ロナウドは2003年からポルトガル代表でプレーしている。234試合に出場し、146得点を記録。2016年にはポルトガルをEURO制覇に導き、同国にとって初の主要タイトルをもたらした。