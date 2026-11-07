ジダン監督、PSGの若手デジレ・ドゥエを称賛
フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は、パリ・サンジェルマンのアタッカー、デジレ・ドゥエを世界のサッカー界で最も輝かしい若手選手の一人に挙げた。イタリア、トルコと対戦するUEFAネーションズリーグのグループ最終節を前に、2024年五輪銀メダリストの急速な成長を称賛した。
ドゥエは2025年3月にフランス代表デビューを果たし、2026年FIFAワールドカップにも出場。以来、クラブと代表の双方で欠かせない存在となっている。
フランス代表指揮官は、学び、成長しようとする意欲こそが、最高レベルでドゥエを際立たせていると強調した。
ジダン監督、多才なドゥエに現役時代の自身を重ねる
フランスサッカー連盟（FFF）本部でメディアに対応したジダン監督は、ドゥエを指導することをどれほど楽しんでいるかを明かし、自身の伝説的な現役時代との共通点にも直接言及した。
「私は選手全員を愛している。デジレ（ドゥエ）がここしばらく見せているプレーは素晴らしい」とジダン監督は語った。
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「彼は若く、並外れた才能を持っている。だが何より、成長したい、タイトルを勝ち取りたいと思っているからこそ、人の話によく耳を傾ける。彼には自分自身を重ねる。私も選手だった頃、成長するために周囲の年上の選手たちの話を熱心に聞いた。彼はそれをとてもうまく実践している」
攻撃の複数ポジションをこなすドゥエ、最適な位置は左サイド
ジダン監督はドゥエの戦術的な多才さにも言及。PSGの選手は攻撃の複数のポジションでプレーできるものの、最も適しているのは左サイドだと述べた。
「ピッチ上では攻撃のどのポジションでもプレーできる。その時々の状況や試合、我々が下す選択によって変わる」とジダン監督は説明した。
「最も良いのは、やはり左サイドにいる時だと思う。彼は非常に遠くまで行ける。ただ、そのためには常に向上心を持ち続けなければならない。それが最も重要だ」
フランス代表、ネーションズリーグの重要な2連戦へ
フランス代表は11月12日（木）、ミラノに乗り込んでジュゼッペ・メアッツァでイタリアと対戦。その後、帰国して11月15日（日）にボルドーでトルコと対戦する。
ジダン監督率いるチームは、2027年3月の準々決勝進出を確定させるべく、圧倒的なボール保持率をより高い決定力につなげようと今回の代表活動に臨む。
復帰したキャプテンのキリアン・エンバペとともに、ドゥエのような才能がチームをけん引するフランス代表は、グループステージを華々しく締めくくることを目指す。