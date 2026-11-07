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フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督が、今後のUEFAネーションズリーグの試合を前に、パリ・サンジェルマンの若手デジレ・ドゥエを称賛した。ジダン監督は多才なアタッカーであるドゥエを自身と比較するとともに、グループステージ最後の数試合でフランス代表に求められる戦術面の改善点を示した。

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ジダン監督、PSGの若手デジレ・ドゥエを称賛

フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は、パリ・サンジェルマンのアタッカー、デジレ・ドゥエを世界のサッカー界で最も輝かしい若手選手の一人に挙げた。イタリア、トルコと対戦するUEFAネーションズリーグのグループ最終節を前に、2024年五輪銀メダリストの急速な成長を称賛した。

ドゥエは2025年3月にフランス代表デビューを果たし、2026年FIFAワールドカップにも出場。以来、クラブと代表の双方で欠かせない存在となっている。

フランス代表指揮官は、学び、成長しようとする意欲こそが、最高レベルでドゥエを際立たせていると強調した。

ジダン監督、多才なドゥエに現役時代の自身を重ねる

フランスサッカー連盟（FFF）本部でメディアに対応したジダン監督は、ドゥエを指導することをどれほど楽しんでいるかを明かし、自身の伝説的な現役時代との共通点にも直接言及した。

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「私は選手全員を愛している。デジレ（ドゥエ）がここしばらく見せているプレーは素晴らしい」とジダン監督は語った。

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「彼は若く、並外れた才能を持っている。だが何より、成長したい、タイトルを勝ち取りたいと思っているからこそ、人の話によく耳を傾ける。彼には自分自身を重ねる。私も選手だった頃、成長するために周囲の年上の選手たちの話を熱心に聞いた。彼はそれをとてもうまく実践している」

攻撃の複数ポジションをこなすドゥエ、最適な位置は左サイド

ジダン監督はドゥエの戦術的な多才さにも言及。PSGの選手は攻撃の複数のポジションでプレーできるものの、最も適しているのは左サイドだと述べた。

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「ピッチ上では攻撃のどのポジションでもプレーできる。その時々の状況や試合、我々が下す選択によって変わる」とジダン監督は説明した。

「最も良いのは、やはり左サイドにいる時だと思う。彼は非常に遠くまで行ける。ただ、そのためには常に向上心を持ち続けなければならない。それが最も重要だ」

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フランス代表、ネーションズリーグの重要な2連戦へ

フランス代表は11月12日（木）、ミラノに乗り込んでジュゼッペ・メアッツァでイタリアと対戦。その後、帰国して11月15日（日）にボルドーでトルコと対戦する。

ジダン監督率いるチームは、2027年3月の準々決勝進出を確定させるべく、圧倒的なボール保持率をより高い決定力につなげようと今回の代表活動に臨む。

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復帰したキャプテンのキリアン・エンバペとともに、ドゥエのような才能がチームをけん引するフランス代表は、グループステージを華々しく締めくくることを目指す。