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アーセナルは、スウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュが低迷する調子を立て直せなければ、同選手に見切りをつける必要があるかもしれないと指摘されている。エミレーツ・スタジアムでの初シーズンにはまずまずの得点数を記録したものの、今季は出場時間の確保に苦しみ、試合でも十分な存在感を示せていない。

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なかなか本領を発揮できず

ギェケレシュはノースロンドンでのデビューシーズンに、公式戦で22ゴールを挙げた。しかし28歳のストライカーは今季、ミケル・アルテタ監督の序列を急速に下げ、プレミアリーグ開幕から8試合で先発はわずか1度にとどまっている。

週半ばのフリートウッド・タウン戦でようやく今季初ゴールを記録したものの、長期的な将来を巡る疑問は消えていない。全体的に精彩を欠くプレーには著名な解説者から厳しい批判が寄せられ、アルテタ監督のチームに居場所を得るだけの働きができていないと見られている。

リチャーズ、ギェケレシュの自信に疑問

IMAGO

ポッドキャスト番組『The Rest Is Football』でリチャーズは、スウェーデン代表FWが苦しんでいる様子を指摘し、本来の強みが大きく失われていると語った。「大きな話題の一つはギェケレシュだと思う」とリチャーズは述べた。「彼がアーセナルに加入した当初、私はファンに『25点や30点を取るとは期待しないでほしい』と言っていた。私が彼を高く評価していたのは、背後への抜け出しがうまかったからだ。でも、彼は自分の得意なプレーをしなくなってしまった」

元DFのリチャーズは、ピッチ上のギェケレシュがすっかり自信を失っているように見えるとも語った。「自信がまったくないように見える」と続けた。「夏にクラブが彼を放出しようとしたという報道が事実だったかどうかは分からない。ただ、アーセナルで何ができるかを示すには十分な出場時間を得ている。それなのに、うまくいっていないんだ。

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「ギェケレシュが非常に良い位置に入る場面は何度もある。自分の力を信じられないのか、自信の問題なのか、チームが彼の得点を信じていないのかは分からない。だが、とにかく決められない。それが問題になる」

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アーセナルに補強を求める

ギェケレシュが近いうちに打開策を見いだせなければ、アーセナルは非情な決断を下すべきだとリチャーズは考えている。「彼には90分間プレーしてゴールを決め、自信をつけて、そこから前進するような機会が必要だと思う」と説明した。「そうでなければ、クラブは放出を検討しなければならないだろう」

さらに、こう付け加えた。「負傷者が出ているので、1月には間違いなく移籍市場に戻り、優れた控えを見つけるべきだと思う。アーセナルのプレーについては、あの選手が必要だ、この選手が必要だと誰もが言う。でも、彼らがあれほど優れている理由は、前線の選手たちのボールを持っていないときの働きにある。つまり、［ブカヨ］・サカと［ノニ］・マドゥエケは、アーセナルに合ったシステムの中で懸命に働いている。

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「もちろん、トロサールを失ったことは、ボールを持っていないときの働きや、与えられたチャンスを決め切る力という点で大きな痛手だった。ただ、競争力を保ち、さらには圧倒的な強さを示したいのなら、前線の得点力をもっと高める必要があると、間違いなく思う」

アピールできる時間は残りわずか

ゲーリー・リネカーもリチャーズの厳しい評価に同意し、タイトルを争うチームのストライカーとしての資質に疑問を呈した。「特にアーセナルほどのクラブで、先発の9番を務める選手だとは思わない」と元イングランド代表FWは述べた。「ベンチから出て、ある程度の働きはできると思う。おそらく、どちらかと言えば控えの選手だ」

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ギェケレシュは今後、わずかな出場機会も生かし、アルテタ監督に自身の価値を証明しなければならない。1月の移籍市場が急速に近づき、アーセナルには主要タイトル争いが期待される中、クラブが前線の得点力を他に求める前に、スウェーデン代表FWがエミレーツでのキャリアを立て直すための時間は少なくなっている。