「彼なら本来、複数のクラブでやれると思っている」と、2004年から2022年までドイツ代表でさまざまな役職を務めたビアホフは、Bildの番組「Die Lage der Liga」で、ヴィルツの将来についてこう語った。

「彼は他の国でも成功できると思う。例えば、ハンジ・フリックがいるバルセロナでもよく合うだろう。彼が入る余地があるし、素晴らしい技術を持つチームメートもいる」とビアホフは述べ、ヴィルツと将来的なバルサでのプレーの可能性を結びつけた。

ドイツ代表の司令塔について、ビアホフは「間違いなくワールドクラスの選手だが、それをもう一度証明しなければならない。やはりピッチ上でのパフォーマンスによってだ」と評価。これは、昨年にバイエル・レバークーゼンからリバプールへ1億2500万ユーロで移籍して以降のヴィルツの状況を評したものだ。

フロリアン・ヴィルツのリバプールでの現状は？

アンフィールドでの最初のシーズン、MFは自らに向けられた非常に高い期待にまだ応えられておらず、イングランドの世論ではたびたび厳しい批判にさらされている。それでも、リバプール加入後は大半の試合で先発に名を連ねており、新指揮官アンドニ・イラオラの下では、その前任者アルネ・スロットの時以上にその傾向が明確だ。今季ここまでのプレミアリーグとチャンピオンズリーグの全試合で、ヴィルツはレッズの先発に入り、1アシストを記録している。

Getty Images

もっとも、フリックとはかつて代表でプレーしたというつながりがあるとはいえ、ビアホフのバルサに関する発言はもちろん純粋な憶測にすぎない。カタルーニャ勢は数年前にヴィルツ獲得へ動いていたとされるが、2025年の移籍直前には有力候補には入っていなかった。代わって当時はレアル・マドリー、マンチェスター・シティ、そして何よりバイエルン・ミュンヘンがこの技巧派に関心を示していたが、最終的に彼が選んだのはリバプールだった。

現時点でヴィルツ移籍の具体的な兆候はあるのか？

イングランドの名門クラブと結ぶヴィルツの契約は2030年まで残っており、ときに難しい状況にあるとはいえ、現時点で早期退団を示す具体的な材料はまったくない。バイエルンの再アプローチの可能性についても、元バイエルン会長のカール＝ハインツ・ルンメニゲは、それが近いうちに再び話題になるとは考えていないようで、Abendzeitung Münchenのインタビューで最近こう語っている。「いつかそれでも別の可能性が生まれるのか？ それは分からない」

一方、ドイツ代表のユニフォームを着たヴィルツは直近でセルビア戦（2-0）とギリシャでの一戦（0-0）で好パフォーマンスを披露し、不在だった正主将ヨシュア・キミッヒの代役も務めた。ギリシャ戦では23歳のヴィルツがキミッヒの代役としてドイツ代表を率いてピッチに立ち、その3日前のセルビア戦では後半からセルジュ・ニャブリに代わってキャプテンマークを巻いていた。