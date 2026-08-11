ここ数週間、ボルシア・ドルトムントの首脳陣は、1.FCケルンのサイード・エル・マラに対する、すでに広く伝えられている非常に強い関心について沈黙を貫いている。両クラブは以前から厳しい交渉を続けてきた。よほどのことがない限り、BVBがこの19歳の移籍をまとめ切れないとは考えにくい。

だが、ここ何年にもわたる何万ものサッカー選手の発言から分かっているように、この業界では何も除外すべきではない。そして、ここでジャンニス・コンスタンテリアスの話になる。テッサロニキのPAOKに所属する23歳は、エル・マラが実現しなかった場合のドルトムントのプランBだという。

「多少のスピード、そして多少の1対1のドリブルは、間違いなく私たちが探している要素だ」。BVBのスポーツディレクター、オーレ・ブックは、求める選手像について最近少なくともそこまでは明かしていた。これはごく自然なことだ。というのも、現状のスカッドにはそうした特性を体現する選手がいないからだ。カリム・アデイェミはFCバルセロナへ放出していた。

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ジャンニス・コンスタンテリアスとVfBシュツットガルトを巡る狂騒の移籍劇

コンスタンテリアスは、まさにそうした能力を兼ね備えている。武器は細かなボールコントロール、ドリブル、優れた技術、そしてライン間での良好なプレー把握力だ。このギリシャ人は両足を使え、パスの精度にも優れ、クラシカルなトップ下でもウイングでも柔軟に起用できる。

仮に予想に反してコンスタンテリアス案件が本格化した場合、ブックが2024年のギリシャ王者PAOKに接触しなければならないというのは、ほとんど奇跡に近い。18試合出場の代表歴を持つこの選手は、これまで育成クラブで189試合の公式戦に出場し、44得点26アシストを記録しているが、これまで何度も退団寸前までいっていた。

いざという時には、ブックはVfBシュツットガルトの同僚ファビアン・ヴォールゲムートに一度連絡してみるのが賢明だろう。シュヴァーベンのスポーツ担当取締役はちょうど1年前、コンスタンテリアスをネッカー川のほとりへ連れて来るために、まさにオデュッセイアのような過程を経験した末に失敗している。

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PAOKの「拳銃大統領」、コンスタンテリアスの移籍を禁じる

ただし、それは自身の落ち度によるものではなかった。原因は、ロシア系ギリシャ人実業家で、PAOKの会長をまもなく10年務めるイヴァン・サヴィディスにあった。振り返ればサヴィディスは2018年3月、PAOK対AEKアテネの激しい一戦でゴールが取り消された後、怒りに駆られ、拳銃を腰に差したままピッチへ突入し、主審に詰め寄った人物だ。その後、ギリシャリーグは3週間中断され、4年後には67歳の同氏に執行猶予付き25カ月の判決が下された。

サヴィディスは何があってもコンスタンテリアスを手放すつもりはなかったが、選手本人の移籍希望と、VfBから狙っていた2000万ユーロの移籍金を得られる見込みによって態度を軟化させた。だが彼は、感情の起伏が非常に激しいPAOKファンを計算に入れていなかった。ファンは、控えめに言っても強く反発し、クラブの進め方を激しく批判した。しかもクラブは、100周年のシーズンにスカッド最高の選手を送り出そうとしていたのだ。

そしてコンスタンテリアスは、シュツットガルトへ向かう直前のアムステルダム空港のゲートで、サヴィディスから電話を受けた。内容はこうだ。移籍は中止、ただちにハーグのトレーニングキャンプへ戻れ。数日後、コンスタンテリアスとサヴィディスは写真でそろって親指を立て、演出めいたコメントで互いを持ち上げた。コンスタンテリアスが2029年まで契約延長したからだ。

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「まるでネイマールを見ているよう」 ジャンニス・コンスタンテリアスは早くから輝いていた

その後、コンスタンテリアスは前季に40試合14得点9アシストを記録した。移籍騒動はすぐに振り払ったようで、チームのリーダー色をますます強めていった。PAOKの主将ディミトリス・ペルカスは自身のインスタグラムのストーリーにこう記した。「僕らの中の小さな魔法使いだ」

そもそもコンスタンテリアスは、幼い頃から破談となった移籍には慣れている。2021年9月に国際大会デビューを果たし、ギリシャメディアで「18カラットの才能」と呼ばれる3年前、コンスタンテリアスはFCバルセロナのトライアルに参加していた。当時まだ15歳だった彼に対し、カタルーニャ勢は50万ユーロを提示。FCバイエルン・ミュンヘンやFCフラムもオファーを出し、アヤックス・アムステルダムとFCチェルシーも関心を示していた。

だがPAOKは7桁の金額を要求して譲らなかった。それを払うクラブはなく、コンスタンテリアスは2013年に加入したクラブに残留した。加入元は、コンスタンテリアスの生まれ故郷ヴォロスにあるアマチュアクラブ、アギア・パラスケヴィだった。そこでも彼は子どもの頃から大きな驚きを与えていた。当時クラブのアカデミー責任者だったアレクサンドロス・マラカシオティスはこう語っている。「彼のような選手はそう毎日現れるものではない。50年に一度ですらない。彼には唯一無二の才能がある。私にとって彼は現象だ。1対1になった時は、まるでネイマールを見ているようだ」

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「魔法のようなことができる」 これがジャンニス・コンスタンテリアスの手本

コンスタンテリアスはかつて、このブラジル人を「自分にとって最大の手本」と呼んでいた。理由はこうだ。「彼のプレースタイルは、誰よりも魅力的だと思うからだ」。また、自身のスタイルについては「創造的。ピッチの最後の3分の1で、常にもうひとつ特別なものを加えたい」と表現していた。

その力を、最終節でつかんだ優勝の翌シーズン、危うくレッドブル・ザルツブルクで発揮するところだった。当時コンスタンテリアスは21歳で、オーストリア人のチームメート、シュテファン・シュヴァープはkickerに対し彼についてこう語っている。「彼は攻撃的な選手タイプで、実際どんなシステムでもプレーできる。技術は素晴らしい。スピードがあり、ボール扱いにも優れ、相手をかわすことができ、他の選手を生かすこともできる。特別な選手だし、魔法のようなことができる。トップリーグでプレーするだけのクオリティーは間違いなくある」

しかし、予想がつくように、ザルツブルクから数百万ユーロ規模のオファーがあったにもかかわらず、その移籍は実現しなかった。PAOKがコンスタンテリアスを手放したのは一度だけで、それも162日間にすぎない。2021-22シーズン後半戦、ベルギーのKASオイペンで、ドイツ人指揮官シュテファン・クレーマーの下などでレンタル移籍を経験した。

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ジャンニス・コンスタンテリアス：BVBのプランB、ユヴェントス・トリノも関心

数字だけを見ると、8試合に出場して先発は一度もなく、出場時間もわずか157分と、この経験は決して華やかとは言えない。だが成長という意味では、この短い海外経験は極めて重要だった。その後、コンスタンテリアスはPAOKでますます新星としての地位を高めていった。

そしてまた夏が来た。今夏もこのMFには数多くのうわさがあり、たとえばユヴェントス・トリノが有力な行き先として浮上している。コンスタンテリアスは、まもなくこの名門クラブの史上最高額売却となるかもしれない。このランキングの首位は、2025年に1.FCニュルンベルクへ移籍したステファノス・ツィマスで、PAOKはこの移籍で総額およそ2200万ユーロを手にした。

コンスタンテリアスは、自身を巡る騒がしさにもどうやら慣れているようだ。今回は移籍が実現するのか。その不透明な将来に影響されていないことは、まさに現在進行形で証明している。ヨーロッパリーグ予選3試合ですでに3得点1アシストを記録している。

ジャンニス・コンスタンテリアス：プロキャリア一覧