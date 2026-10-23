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バルセロナのMFペドリは、リオネル・メッシを史上最高の選手に挙げ、アルゼンチン人FWにふさわしい送別セレモニーを開くべきだと訴えた。スペイン代表のペドリはまた、幼い頃からメッシに憧れてきたことから、南米のあるクラブを応援しているという意外な事実も明かした。

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ペドリ、伝説的なメッシを称賛

ペドリはメッシを、サッカー史上文句なしの最高の選手だと断言した。ハンジ・フリック監督の下でもクラブの重要な選手であり続けるスペイン代表MFは、メッシが2021年にパリ・サンジェルマンへ移籍する少し前にトップチームに定着した。創造性豊かな2人が同じピッチに立ったのは、わずか1シーズンだった。

ともに過ごした期間は短かったが、若きスペイン人選手は今もバロンドールを8度受賞したメッシを畏敬の念を持って見ている。ペドリは、サッカー界の誰もアルゼンチン人選手の偉大な功績には及ばないと主張した。

短期間に終わった共演

伝説的FWとともにプレーした時間を振り返り、ペドリはピッチ上での関係が短期間で終わったことへの悔しさを認めた。ともに過ごした時間を大切に思う一方、ベテランから学ぶ時間がもっと欲しかったという。

「私にとって、メッシは史上最高の選手だ」とペドリはDSportsに語った。「異なる意見を持つ人がいるのは分かるが、自分が見てきた限り、彼に並ぶ選手はいない。丸1年間、彼と一緒にプレーできたのは幸運だったが、その1年は短すぎると感じた。もっと何年も彼と過ごしたかった」

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ふさわしい形での別れを求める

メッシは、財政上の制約によってクラブが契約を更新できず、涙ながらにカンプ・ノウを去った。クラブを象徴する存在でありながら、サポーターの前で通常の形で送り出されることはなかった。ペドリは、この状況を将来改めるべきだと考えている。

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「彼には、FCバルセロナでの偉大さにふさわしい別れのセレモニーが必要だ」とペドリは付け加えた。

23歳のペドリはまた、メッシへの憧れが代表チームを応援する気持ちにどう影響したかも明かした。「リオネル・メッシがいるから、アルゼンチンは私の心の中で特別な存在だ。子どもの頃から応援してきた。スペインが大会で敗退すると、アルゼンチンを応援していた。長年、レオに愛着を抱いてきたからだ。アルゼンチンではニューウェルズ・オールドボーイズを応援している。それもすべてメッシが理由だ」

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エル・クラシコへ準備

直近の代表ウィーク中、メッシはアルゼンチン代表として最後の試合に出場した。さかのぼる9月に代表からの引退を発表しており、現在は所属するインテル・マイアミでの活動に集中している。インテル・マイアミは、今後のメジャーリーグ・サッカーの試合でニューヨーク・レッドブルズと対戦する予定だ。

一方、ペドリとバルセロナのチームメイトは、今週日曜日にレアル・マドリーと対戦する重要なエル・クラシコに向けて準備を進めている。