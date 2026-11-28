モウリーニョが語る、ローマからマドリーでの飛躍まで
レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、守備の中心を担うディーン・ハイセンの成長ぶりを称えた。ローマでともに過ごした頃から、若きDFがどれほど進歩したかを振り返っている。土曜日に行われるアラベスとのラ・リーガの一戦を前に、モウリーニョ監督は、イングランドでの厳しい経験がハイセンを鍛え、スペインでの再会につながったと説明した。
「ディーンがローマで私と一緒だった頃、彼はまだ子どもで、進むべき道があった。プレミアリーグの難しさが、さまざまな面で彼を成長させた。外から見ていた私の印象では、昨季は良いシーズンを送れなかったが、すでに私のことを知っていたのが成長を加速させる助けになった」とモウリーニョ監督は語った。「今も年齢は若いが、選手としてははるかに成熟している」
「彼には優しくしすぎない」
ハイセンがワールドカップに行けなかったことを前向きに受け止めた後も、モウリーニョ監督は、地に足をつけて成長への意欲を保たせるため、意図的に褒めすぎないようにしていると強調した。
「彼は大きく成長しているし、ワールドカップに行けなかった悔しさにも、前向きに捉えることでうまく対処した」とモウリーニョ監督は説明した。「褒めすぎると彼のためにならないかもしれない。監督としての私の接し方は彼の助けになっている。私は彼に優しくしすぎないからだ」
リュディガー、コナテ、ハイセンがマドリーの攻撃を支える仕組み
モウリーニョ監督は、守備で組む経験豊富なアントニオ・リュディガーとイブラヒマ・コナテの影響にも言及。彼らの連係が、レアル・マドリーの積極的な守備と、より高い位置からの攻撃を可能にしていると説明した。
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「リュディガーは彼にとって重要なチームメイトだし、コナテの特性も、一緒にプレーするときに役立つ」と指摘した。「良い守備は、チームの攻撃面の向上にもつながる。後方が安定し、守備ラインを高く保てれば、より効果的にプレスをかけられ、DFも1対1で勝てる」
好調アラベスとの一戦で、守備陣に再び試練
ハイセンとレアル・マドリーの守備陣は土曜夜、3試合無敗のアラベスを相手に厳しい試練に臨む。アラベスの前線をけん引するのは、6得点を挙げているルーカス・ボジェと、マドリーの元ストライカーであるマリアーノだ。
公式戦11連勝を狙うレアル・マドリー。モウリーニョ監督はサンティアゴ・ベルナベウで、再び盤石な守備を求めることになる。