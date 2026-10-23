「彼にはカリスマ性がある！」ミケル・アルテタ、アーセナルでデクラン・ライスに課された特別な要求を明かす

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アーセナルのミケル・アルテタ監督は、今季リーダーシップを一段と発揮しているデクラン・ライスを称賛した。スペイン人指揮官は、プレッシャーのかかる場面で、主力MFのライスに感情のコントロールと存在感を特に求めていると説明した。

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アルテタ監督、セントラルMFに高いリーダーシップを要求

アーセナルがエミレーツ・スタジアムでエヴァートンを迎えるのを前に、ミケル・アルテタ監督はMFデクラン・ライスの存在感が増していることを強調した。ピッチ上での身体面、技術面の貢献に加え、アルテタ監督はライスが感情を完全にコントロールできるようになることを重視している。

アーセナルは、チャンピオンズリーグのバイエルン・ミュンヘン戦で粘り強く2－2の引き分けに持ち込んだのに続き、公式戦5試合無敗を伸ばすべく週末の一戦に臨む。

アルテタ監督は、プレミアリーグと欧州で厳しい戦いに臨むアーセナルにとって、卓越したリーダーシップが不可欠だと考えている。

アルテタ監督、ライスにカリスマ性と存在感を要求

メディアの取材に応じたアルテタ監督は、イングランド代表MFに求める資質を具体的に説明した。「デクランは感情面で主導権を握り、コントロールする力において、確かに一歩前進していると思う」と語った。

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「私は彼にそれを求めている。彼の人柄も、カリスマ性も知っているからだ」

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「特に物事が望む状態にないときこそ、基準を示すことが非常に重要だと思う。私たちはまだそこを目指しているし、チームにそうした信念と確信を生み出そうとしている」と指揮官は付け加えた。

中盤の得点力と攻撃面での積極性

アルテタ監督は、敵陣のゴールに近い位置で試合に影響を与えるという、中盤の選手たちに課された共通の責任も強調した。ライスには、マルティン・ウーデゴールやブルーノ・ギマランイスとともに、ペナルティーエリアへ積極的に進入することが求められている。

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「その日に彼らが務めるポジションを踏まえると、必要なのは、そうしたプレーをする自由、そして何より、相手の守備を突破して脅威を与える積極性だ」とアルテタ監督は指摘した。

こうした戦術的な柔軟性によって、アーセナルはデイヴィッド・モイーズ監督率いるエヴァートンが敷くと予想されるような、堅固な守備ブロックを崩すことができる。

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過密日程を前に勢いをつけたいアーセナル

ピッチ上でライスがチームの精神的支柱となるなか、アーセナルはロンドン北部で再び重要な勝ち点3を手にすることを目指す。

アーセナルには6日間で3試合という厳しい日程が待ち受けており、アルテタ監督率いるチームの精神面と身体面の持久力が試される。

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アーセナルは国内タイトル獲得を目指し、土曜午後のグリニッジ標準時14時にエヴァートン戦のキックオフを迎える。