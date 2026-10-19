バレンタイン・ドリーセン氏は月曜日、キックオフで、デ・テレグラーフ紙の番組に出演し、FCフローニンゲンとのアウェー戦でアヤックスの5-2の勝利に貢献したオーウェン・ワインダルを称賛した。それでも同紙のサッカー部門責任者は、このサイドバックが今後何年もアムステルダムでプレーするとは考えていない。

「彼には波がある。今回は良かった。そして本当にいいプレーをした」とドリーセン氏は、アヤックスがフローニンゲンで大勝した翌日、左サイドバックを称えた。

エールディビジを追うドリーセン氏は、ワインダルのプレーについて分析を続ける。「あのゴールの場面では、フローニンゲンの選手4人を置き去りにした。彼にとってはうれしいことだろう。とても感じのいい青年だと思うからね。彼はいつも笑っているし、チームメートもみんな彼のことが大好きだ」

「だが、アヤックスをさらに上のレベルへ引き上げるだけの力は、もちろんない」とドリーセン氏はワインダルに懐疑的な見方も示した。「もっとも、スティーヴン・ベルフワインと一緒にプレーしていた当初、本人はそう思っていた。『欧州最高の左サイド』という話は、完全には実現しなかったね」

ドリーセン氏が指しているのは、2023年1月にワインダルがアヤックスの左サイドについて語った言葉だ。「僕たちは互いの動きをよく理解できていると思う。2人で組む左サイドは、間違いなくオランダで最高だ。本気でギアを上げれば、欧州でもいい左サイドになれると思う」と、左サイドバックはベルフワインとの連係について話していた。

司会のピム・セデー氏は、カイオ・エンリケがたびたび負傷していることもあり、ワインダルは現在、アヤックスのメンバーで最高の左サイドバックかもしれないと指摘した。「ユーリ・バースとダレイ・ブリントもあそこでプレーできる。ただ、彼はチームに置いておくといい選手だ。いつでも起用できるからね」とドリーセン氏は付け加えた。

ミチェル・サンチェス監督は木曜日のハイドゥク・スプリト戦で、アヤックスの左サイドバックにジョフレ・トレンツを選んだ。しかし、その起用は成功せず、3日後のフローニンゲン戦ではワインダルが先発した。