ヴィティーニャ、バロンドールの順位を落とす
パリ・サンジェルマンのMFヴィティーニャは、2026年のバロンドールで14位となり、2025年の3位から順位を落とした。26歳の司令塔は、同賞を受賞したバイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインや、13位に入ったチームメイトのアクラフ・ハキミを下回った。
ヴィティーニャは、PSGの2025年と2026年のチャンピオンズリーグ連覇を牽引し、今も中盤の中心を担っている。
順位が下がったにもかかわらず、ルイス・エンリケ監督は中盤の主力選手を熱く擁護した。
エンリケ監督、ポルトガル人司令塔の類まれな技術を称賛
PSGがル・アーヴルと対戦するリーグ・アンの試合を前に、エンリケ監督は投票者がヴィティーニャに付けた順位に不満を示した。「我々は彼のことをよく知っているから、驚きはない。あれほどの技術と身体能力を備えた選手がいることは、本当に喜ばしい」とエンリケ監督は語った。
「彼のレベルは信じられないほど高い。バロンドールではふさわしいほど高い順位に入らなかったが、彼ほどの選手がいることを非常にうれしく思う」
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「彼には並外れた才能がある……バロンドールではもっと上位に入るべきだ」とエンリケ監督は付け加えた。
中盤を操るヴィティーニャ、PSGに欠かせない存在
ヴィティーニャは豊富な運動量、プレスを受けてもボールを失わない強さ、試合を組み立てる能力によって、エンリケ監督の戦術に不可欠な存在となっている。
2022年6月にポルトから加入して以来、かつてウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズに期限付き移籍していたヴィティーニャは、リーグ・アンで4回、クープ・ドゥ・フランスで2回の優勝を経験した。
また、歴史的な欧州3冠を達成した後、2025年のFIFPROワールドイレブンにも選出された。
ヴィティーニャ、国内と欧州での戦いに集中
PSGがリーグ・アン首位でのリード拡大を目指す中、ヴィティーニャは再びピッチ上での務めに全力を注ぐ。
ポルトガル代表MFは、スタッド・オセアンで行われるル・アーヴル戦で先発すると見込まれている。
エンリケ監督は、中盤の中心を担うヴィティーニャが引き続き傑出したパフォーマンスを見せることを期待している。