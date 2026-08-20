「彼にはそれができない」：ウリ・ヘーネスがまたしても“お気に入りの敵”にかみつく

「うちの代表のパフォーマンスは、まさにただの大惨事だったと思う。国にとって恥だった」とホーネス氏はRTL/Skyのインタビューで語った。ドイツはベスト32で、格下のパラグアイ相手にPK戦の末、まさかの敗退を喫した。

主な責任者と見なされているのは、現在はユルゲン・クロップ氏に交代したユリアン・ナーゲルスマン前ドイツ代表監督だ。ただ、ホーネス氏によれば、ナーゲルスマンについては「もう十分に語られてきた。彼だけが悪いとは思わない。彼が今どん底にいる時に、さらに追い打ちをかけるつもりはない」という。

その代わりに、ホーネス氏はアンドレアス・レティヒ氏をやり玉に挙げた。「彼はスポーツディレクターだった。誰も理解できなかった。彼にはそれができない。それに、今年いっぱいで辞めるのに、今なお年末まで仕事を続けられるなんて、誰にも理解できない」

実際には、レティヒ氏は2023年からスポーツディレクターではなく、DFBのスポーツ担当マネージングディレクターを務めている。契約は年末で満了する。スポーツディレクターを務めているのはルディ・フェラー氏で、この役職はクロップ体制でも継続する。

「フェラーと会長は、このばかげたことに終止符を打つべきだった」

ホーネス氏の見立てでは、レティヒ氏はピッチ外での好ましくない流れの責任者だったようだ。中でも、宿舎をめぐる議論や、家族の存在感が強すぎるとの議論が挙げられている。「友人のルディ・フェラーと会長（ベルント・ノイエンドルフ氏、編集部注）は、本来ならこうしたばかげたことに終止符を打つべきだった」とホーネス氏は説明した。

「W杯に最初から妻や子どもがいるというのは……つまり、これは仕事なんだ。それに、私たち全員が稼いでいる大金は、失われた余暇に対する補償でもある。こちらでは、宿舎がどうだとか、シカゴのほうがコーヒーがおいしかったとか、そんな議論がされていた。重要なのはサッカーであって、それは過酷で厳しい仕事なんだ。私はそれをうちの代表に欠いていると感じた」

IMAGO

ペア・メルテザッカー氏が2027年初めにアンドレアス・レティヒ氏の後任に

レティヒ氏はここ数年、ホーネス氏にとって“お気に入りの敵”のような存在になっていた。DFL、ザンクト・パウリ、アウクスブルク、1.FCケルン、フライブルク、レバークーゼンでさまざまな役職を務めていた当時から、バイエルンの重鎮は繰り返し同氏を批判してきた。

例えば2022年には、ホーネス氏はSport1の『ドッペルパス』に生出演で電話をかけ、カタールW杯に関連してレティヒ氏を「偽善者の王様」と呼んだ。2026年W杯を前にしては、ナーゲルスマン氏の仕事に対する批判をめぐって、レティヒ氏とホーネス氏が公の場で激しい応酬を繰り広げた。

1月1日付でスポーツ担当マネージングディレクターに就任するレティヒ氏の後任は、元ドイツ代表のペア・メルテザッカー氏だ。ホーネス氏は同氏に「まったく新しい風」を期待しているという。「ペア・メルテザッカーがこれを引き継ぐことになって、私は非常にうれしい。まず第一に、彼はテレビで理にかなったコメントをしている。第二に、彼自身が高いレベルでプレーしてきた。第三に、アーセナルで8年間アカデミーを率いていた。彼にできないなら、いったい誰にできるんだ？」

その一方で、ホーネス氏はクロップ氏に対しては過度な期待を戒め、DFBでの同氏の「フレンドリー・テークオーバー」を批判。 さらに、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノ氏にも批判の矛先を向けた。