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バルセロナのハンジ・フリック監督は、アトレティコ・マドリーに逆転で2-1と勝利し、重要な白星を手にしたチームの粘り強さを高く評価した。ドイツ人指揮官は、敵地での難しい一戦を乗り切るため、フレンキー・デ・ヨングに慣れない役割を担わせた戦術変更を挙げた。

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鈍い立ち上がりを克服

バルセロナはスペインの首都で行われた一戦の前半45分、当初は主導権を握れずに苦しんだ。フリック監督は、相手にスペースを与えすぎたため、自身の就任以来、チームの大きな特徴となってきた効果的なハイプレスをかけられなかったと認めた。しかし、ハーフタイム直前の貴重な同点ゴールで流れが変わり、後半の大幅に改善されたパフォーマンスにつながった。

序盤の戦術的な問題を振り返り、フリック監督は記者団にこう語った。「前半は相手との距離が遠すぎて、効果的にプレスをかけられなかった。でも、試合は90分間ある。前半は完璧ではなかったが、後半は完璧だった。特に勝ち点3を獲得できてうれしい。重要なことだった」

デ・ヨングの守備での役割変更

敵地での粘り強い勝利で際立ったのは、デ・ヨングの多才さだった。選手たちの疲労を見越したフリック監督は、試合を終盤まで戦い抜くため、オランダ代表MFに本職ではないサイドバックの役割を担うよう求めた。

バルセロナの指揮官は、試合前に同MFと交わした会話を明かした。「試合前にフレンキーと話し、ベルニー［ブライアン・ファリナス］が疲れたら、そのポジションで15分間、サイドバックとしてプレーできるか聞いた。彼はチームに必要なら喜んでやると言ってくれた。その後、エリック・ガルシアを投入するつもりだった」

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タイトル獲得への意欲を明確に

ディエゴ・シメオネ監督率いるチームの本拠地で勝利をつかんだことは、バルセロナの強い決意を示すものだ。ドイツ人指揮官は選手たちの取り組みに「10点満点」を与え、敵地の厳しい環境で結果を出すことが国内タイトル獲得には不可欠だと強調した。

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チームへの絶大な信頼を改めて示し、フリック監督はこう語った。「我々にはこうした試合に勝つ力がある。このチームを信じなければならないと、私は皆さんに言った。ここでアトレティコに勝つのは簡単ではないが、チームは素晴らしい戦いをした。

「我々はタイトルを獲得するために、ここで毎日取り組んでいる。それが我々の望みだ。後半は我々の方が良かった。サッカーとはそういうものだ。試合は90分間ある。うれしいよ。勝ち点をさらに3つ積み上げた。それが重要だ」

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代表ウィークへの対応

国内の試合はここで中断し、バルセロナのコーチングスタッフには新たな悩みが生じる。主力選手数人がそれぞれの代表チームに合流するため、過密な冬の日程を前に肉体的な疲労の蓄積が懸念されている。

フリック監督は選手のコンディション管理について、各国代表の監督に明確な警鐘を鳴らした。「それも我々の仕事の一部だ。これから代表ウィークに入るが、スペイン人選手たちは通常、その期間はここにいない」と語り、こう続けた。「出場時間の管理は極めて重要だ。代表チームでも同じように管理してもらうことが大切だ」