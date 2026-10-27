元ドイツサッカー連盟（DFB）スポーツディレクターのザマーは、FCバイエルンの戦術とスターFWハリー・ケインの役割をめぐるクロップの発言に批判的な見方を示した。火曜日の15時30分に放送されるSkyの番組『Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk』で、59歳のザマーはクロップについてこう語った。「彼は早く学ぶ必要があると思う。そして、自分が今は代表監督なのだということを、ある程度軽く見ていたのではないか。周囲は非常に敏感で、彼に対してもそうだ。ただ、彼ならすぐに理解するだろう」

発端となったのは、クロップの発言だった。「バイエルンがボールを持っていないときに何をしているのか、今も完全には理解できていない。もっと勉強したい。ハイブリッドだったり、マンツーマンだったり、そうでなかったり。今度はゾーンだったり。言ってみれば、私はまだ学んでいるところだ」

クロップは、ガナーズ戦でバイエルンの得点源であるケインが何度も大きく下がった位置を取っていたことにも、かなり懐疑的だった。「あなた方は今、『今日のハリー・ケインはピッチの至るところにいる』と言った。ボールを持っているときなら、それはまったく問題ないと思う。でも、ケインが最終ラインにいるのを見ると、それも低い位置にブロックを敷いているときではなく、中盤でプレスをかけているときに……」

そこで言葉を止めたものの、こうも語った。「ただ、私はサッカー界の法王ではない。誰もが好きなようにやっていい。でも、私はまだ完全には理解できていない」

バイエルンのヴィンセント・コンパニ監督は試合後、この件へのコメントを避けた（「それについては何も言わない。次の質問を」）。一方、複数の元プロ選手からは批判が相次いだ。ザマーは「ユルゲン自身、今後何が本当に重要で、何が重要でないかをしっかり判断できると思う。あの発言には、彼がわざわざ言う必要のないこともいくつかあった」と話した。

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今後は公の場での発言を控えるべきかと問われた1996年の欧州王者は、こう答えた。「間違いなくそうだ！ ああした発言は彼自身のためにならない。ただ、彼なら受け止められる。彼にとって問題ではない。彼は偉大で強い人間だからだ」

ドイツ代表の次の試合はいつ？

クロップがドイツ代表監督に就任してから、まだ数カ月しかたっていない。米国、カナダ、メキシコで開催されたワールドカップがドイツ代表にとって不本意な結果に終わった後、ユリアン・ナーゲルスマンから監督の座を引き継いだ。クロップは北米での本大会ではまだMagentaTVのテレビ解説者を務めており、その際にはナーゲルスマンに向けた「まだ代表監督」発言などで波紋を広げた。

クロップ率いるドイツ代表は今年、あと2試合の国際試合を控えている。11月にネーションズリーグでセルビア（11月13日）、オランダ（11月16日）と対戦する。