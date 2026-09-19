バルセロナのMFフェルミン・ロペスは、「サンチェス・ピスファン」でのセビージャ戦での勝利で示したチームのパフォーマンスを称賛し、リーグ首位かつ完璧な成績でインターナショナルブレイクを迎えられたことに選手たちが喜んでいると強調した。

フェルミンは試合後、バルセロナは監督の指示に従い、ボールを失った瞬間から高い位置でのプレスをかけていると語り、次のように付け加えた。「私たちは全員が一つのチームとして機能しており、自分たちのプレーに満足している」

このスペイン人MFは、2試合連続でハットトリックを達成し、通算成績を7試合12得点に伸ばしてスペインリーグの得点ランキング首位に立ったラフィーニャの活躍について、称賛の言葉を口にした。

フェルミンはこのブラジル人チームメートについてこう語った。「ラフィーニャは少し驚かせてくれる。これまで9番のストライカーとしてプレーしたことがなかったからだ。彼は素晴らしい選手で、どんな攻撃的ポジションにも適応できる。私たちがボールを渡せば、彼はそれをゴールに沈めてくれる」

また、フェルミンは負傷によってワールドカップを欠場した後、スペイン代表のメンバーに復帰したことを喜んだ。同大会に出場できなかったことは自分にとってつらいものだったと認めつつ、シーズンを好調にスタートさせ、再び代表チームに戻れたことに喜びを感じていると強調した。