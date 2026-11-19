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ワールドカップ優勝経験者のクリストフ・クラマーが、ハンブルガーSVの左サイドバック、ミロ・ムハイムのシュート力に感嘆した。

「ムハイムになって、どこに行ってもみんなが『うわ、あいつが今シュートを打ったら』と思うなんて、どれほど最高なんだろう」。クラマーはポッドキャスト Copa TS で、最近、距離のある位置からの強烈な3ゴールで注目を集めたHSVのスターの左足について、そう語った。

10月中旬、ムハイムはTSGホッフェンハイムとのアウェー戦で、アディショナルタイムにハンブルガーSVを3-2の勝利に導く決勝点を挙げた。1週間後には、再び左足から強烈なシュートを放ち、 シュトゥットガルト戦の1-0の勝利につながるゴールを決めた 。直近の代表戦による中断期間の前には、 このスイス代表選手はボルシア・メンヒェングラットバッハに3-1で勝利した試合でも強烈な左足シュートを披露 。時速129キロを超えるシュートをネットに突き刺し、ハンブルガーSVにリードをもたらした。

ミロ・ムハイム、ブレーメン戦でも得意のシュートを見せられるか？

一方、クラマーは、今や以前にも増して警戒されるムハイムのミドルシュートを、今後はシュートフェイントにうまく生かせると指摘した。「今はみんな、シュートを防ごうと飛び出してくるからね。今、ムハイムになれたらどれほどいいか。本当に最高だろうね」と、元ブンデスリーガ選手は語った。

Getty Images

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日曜日、ムハイムは特別な一戦でその能力を披露するかもしれない。HSVは宿敵ヴェルダー・ブレーメンとのアウェーでの北部ダービーに臨む。ただし、28歳の左利きの選手がプレーできるかどうかはまだ分からない。ムハイムは最近、筋肉系の問題を抱えていた。