ニック・ヴォルテマーデはデッドラインデーに、ニューカッスル・ユナイテッドからユベントスへレンタル移籍した。だが、元ドイツ代表のディートマー・ハマンは、このストライカーがむしろブンデスリーガのボルシア・ドルトムントに戻ることを望んでいた。

「私ならニューカッスルに残っていた。彼がBVBに移籍していればよかったと思う。この移籍はあまり本当に気に入っていない」とSky で語り、トリノへの移籍を「読んだ」ときには「驚いた」と認めた。

「彼はドルトムントに合っていたと思う。イタリアではここ数年、主役はミラノにある。ユベントスはチャンピオンズリーグで戦っていない。とはいえ、クオリティーの面ではかなり良いチームだ」とハマンは続けた。





BVBはSky によると、VfBシュトゥットガルトから7500万ユーロで移籍してからわずか1年で、ニューカッスルを一時的に再び離れるヴォルテマーデの獲得の可能性を実際に検討していたという。しかし最終的に、シュヴァルツ・ゲルプはアーセナルからイーサン・ヌワネリをレンタルした。

買い取りオプションは設定されておらず、レンタル料は400万～500万ユーロとされるこのヴォルテマーデの取引については、彼の元U-21ドイツ代表監督アントニオ・ディ・サルヴォの見方はややより前向きだった。

「彼は今、新しいクラブへ行き、自分をアピールし、自分を見せるあらゆる可能性を手にしている。ユベントスは、たとえ今はチャンピオンズリーグ出場を決めていなくても、やはりトップクラブだ。非常に高いレベルにある」とディ・サルヴォは話した。