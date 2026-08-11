ユルゲン・クロップのドイツ代表監督就任について、ドイツサッカー連盟（DFB）はすべて正しい判断を下したと、マヌエル・ノイアーは考えている。「彼が最も高い専門性を持っていると思うし、ドイツサッカーを前進させてくれることを願っている」と、2014年ワールドカップ優勝メンバーのGKは『Sky』のインタビューで語った。クロップについては「これまでにも示してきたものがかなりある。過去を見てもそうだ」と評価した。

またノイアーは、代表での自身の適切な後継者として、新たな代表監督に対し、現在のバイエルンでの控えGKを推薦した。ヨナス・ウルビヒについては「間違いなく信頼できる」とし、「すべての大会でそれを示してきた。とても良い感触を持っている」と語った。レコードマイスターの主将であるノイアーは、2026年ワールドカップに向けて、その後退任したユリアン・ナーゲルスマンによって再びDFB選抜に復帰していた。

DFBチームでGKになりたがっているのは誰？

最近では、パリFCのケビン・トラップもDFBチームのGK候補として名乗りを上げていた。

ノイアーは来季終了後に現役生活を終える可能性を今回も改めて示したが、40歳の守護神は再び明言を避けた。「いや、100パーセント確実なことなんて何もない。石に刻まれているわけでもない。でも可能性は高い」とノイアー。後継者候補のウルビヒについては「とてもオープンな関係を築いている。僕たちは自分たちの仕事に愛情を持って取り組み、お互いを高め合おうとしている」と話した。