「私ならあれは出場停止にする。彼は代表選手になり、チームにとって大きな価値がある。だが、こういうことはスポーツから排除しなければならない。子どもたちも見ている。あんなことをしてはいけない」と、ハマン氏は土曜日にSkyで怒りをあらわにした。

では、何が起きたのか。メンヘングラートバッハで試合時間は約1時間が経過していた。アウェーのマインツが2-1でリードする中、ホームのボルシアMGにハンドによるPKが与えられた。PKのキック前にありがちな混乱の中、アミリがスパイクのスタッドでPKスポットをいじっていたところをテレビカメラが捉えた。

主審ロベルト・ハルトマンを中心とする審判団は、このマインツのMFスターの行為を見逃した。それがその後の失敗キックに影響したかどうかは、まったくの憶測にすぎない。いずれにせよ、ボルシアMGのDFケビン・ディクスはボールを強烈に右ポストへ蹴り込んだ。

ハマン氏は、アミリの行為は「著しくスポーツマンシップに反する」もので、「一線を大きく越えた」とみている。かつてバイエルンでプレーした同氏は「1試合の出場停止」を求めた。

ディクスのPK失敗の直後、ボルシアMGはついにゴールを決めた。新加入のイサク・リドベリが2-2としたが、マインツはエリック・マルテルとダニー・ダ・コスタの得点で試合終盤直前までにこれを4-2へと変えた。アミリがすでに交代していた後半アディショナルタイム深くに生まれた町野修斗のハンドによるPK成功は、ボルシアMGにとって遅すぎた。

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ボルシアMGの新監督は誰になるのか？

ボルシアMGは、開幕4試合で4敗目を喫し、1.FCケルン相手に今季初勝利を挙げたハンブルガーSVから最下位を引き継いだ。ボルシアMGでは、どうやら第3節終了後に解任されていたオイゲン・ポランスキの後任として、アレクサンダー・ブレッシンが就任する見通しだ。土曜日は暫定指揮官ヤン＝モリッツ・リヒテが5度のドイツ王者を率いた。

アミリがこの行為によって処分を受けるかどうかは、まだ不明だ。29歳の彼には、ここからオランダ戦とギリシャ戦の2試合が予定されている。アミリは、新たにドイツ代表監督となったユルゲン・クロップが、今後行われるドイツ代表の計4試合に向けて選んだ2つのDFBメンバーのうち最初のメンバーに入っている。