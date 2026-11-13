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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、敵地でのセルビアとのネーションズリーグ戦で、相手の先発メンバーを踏まえて自軍の先発メンバーを決めたと明かした。

ベオグラードでクロップ監督は、センターバックにヨナタン・ターとマリック・チャウを起用した。予想外だったのは、ドルトムントのニコ・シュロッターベックを起用しなかったことだ。左利きのシュロッターベックは、前任のユリアン・ナーゲルスマン監督の下でも4バックのレギュラーだった。クロップ監督は、その決断について意外な理由を示した。「相手がかなり長いボールを蹴ってくると予想している」とRTLに語った。

さらに「相手はミリンコヴィッチ＝サヴィッチも起用してきた。ここからボールをスタジアムの外まで蹴り飛ばせそうなGKだ」と続けた。セルビア代表のヴェリコ・パウノヴィッチ監督は、ボーンマスのジョルジェ・ペトロヴィッチではなく、ナポリのGKミリンコヴィッチ＝サヴィッチを選んだ。ミリンコヴィッチ＝サヴィッチは2025年12月、カリアリとのコッパ・イタリア決勝トーナメント1回戦のPK戦で自らキッカーを務め、時速130キロのシュートを決めて、そのキック力で注目を集めた。

「最初のボールを競り合う場面では、ターとチャウにわずかな強みがある」。クロップ監督は金曜日、セルビアが守備陣やGKからロングボールを多用すると予想。先発メンバーにその対策を反映し、シュロッターベックをまずベンチに置いた。「僅差の決断だった」と語った。

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シュロッターベックはこれまでドイツ代表で30試合に出場し、1得点を記録している。昨夏のワールドカップでは、コートジボワールとのグループステージ第2戦で足首の内側靱帯断裂を負った。直近では、別の足首の負傷により、セルビアとギリシャとのネーションズリーグの試合を欠場した。