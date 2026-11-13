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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、セルビアで行われるネーションズリーグのアウェー戦に向けた先発メンバーについて、相手の先発布陣を見て決めたと明かした。

ベオグラードでは、センターバックにヨナタン・ターとマリック・チャウをサプライズ起用し、ボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベックを先発から外した。左利きのシュロッターベックは、クロップの前任者ユリアン・ナーゲルスマンの下でも4バックのレギュラーだった。クロップ監督は、この決断について意外な理由を示した。「非常に長いボールが来ると予想している」とRTLに語った。

さらに「相手はミリンコビッチ＝サビッチも起用してきた。あのGKなら、ここからボールをスタジアムの外まで蹴り出せるかもしれない」と続けた。セルビア代表のヴェリコ・パウノビッチ監督は、ボーンマスのジョルジェ・ペトロビッチではなく、ナポリのGKを選んだ。ミリンコビッチ＝サビッチは2025年12月、コッパ・イタリアのラウンド16、カリアリ戦のPK戦で自らキッカーを務め、時速130kmのシュートをネットに突き刺し、そのキック力で注目を集めた。

「ターとチャウにわずかながら分があるのは、最初のボールを巡る競り合いだ」。クロップ監督は金曜日、セルビアの守備陣やGKから長いボールが数多く蹴り出されると予想し、それを踏まえて先発メンバーを決め、シュロッターベックをまずはベンチに置いた。「僅差の決断だった」と語った。

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シュロッターベックはこれまでドイツ代表として30試合に出場し、1ゴールを記録している。昨夏のワールドカップでは、グループステージ第2戦のコートジボワール戦で足首の内側靱帯を断裂した。直近では別の足首の負傷により、セルビア戦とギリシャ戦のネーションズリーグ2試合を欠場していた。