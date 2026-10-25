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ジェイミー・キャラガーは、マイケル・キャリックがブルーノ・フェルナンデスを外したことに、マンチェスター・ユナイテッドの複数の選手が内心安堵していると考えている。元DFのキャラガーは、才能ある司令塔がピッチ上で絶えず不満を口にしてきたことでチームメートの心が離れ、ロッカールームの雰囲気に亀裂が生じたと主張。今日の重要な一戦を前に、監督はその修復に必死だという。

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キャリックが大胆な決断

ミッドウィークのチャンピオンズリーグでコモに1-4と大敗した後、フェルナンデスはキャリックとその守備的な戦術を公然と批判した。これを受け、指揮官は今日の重要なボーンマス戦でフェルナンデスを外した。

『スカイ・スポーツ』でキャラガーは、この騒動について見解を述べた。「彼がマンチェスター・ユナイテッドの最高の選手であることは否定できない。昨年のPFA年間最優秀選手だ」と指摘し、こう続けた。「キャリックは毅然とした態度を示さなければならなかった。その点は誰もが同意すると思う。ただ、代わりに起用された選手たちは結果を出す必要がある」





ドレッシングルーム内の不満

キャラガーは、フェルナンデスの不在がマンチェスター・ユナイテッドにとってプラスに働く可能性がある理由を説明した。「『これを機にチームが一つになれるだろうか』と期待することになる。彼が最高の選手であるのは間違いないが、マンチェスター・ユナイテッドには、彼と一緒にプレーするのを好まない選手も多いだろう。彼はいつも仲間に向かって両腕を広げ、不満を示しているからだ。要するに『君たちは僕と一緒にプレーするには力不足だ』と言っているようなものだ。マンチェスター・ユナイテッドがうまくいっていないとき、フェルナンデスにはそうした姿がよく見られる」

クラブのイメージを守るために

キャリックは、キャプテンを外したのは「純粋にサッカー上の理由」だと主張したが、キャラガーはその説明を一蹴した。「サポーターにとっては残念なことだが、サッカー界の大半の人間は嘘をつくのがひどく下手だ。そして残念ながら、あの仕事では嘘をつかなければならない」と指摘した。

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「監督は選手について本当に思っていることを公には言わないし、選手も監督の戦術や選んだメンバーについて本音は言わない。彼は公の場であまりにも率直に話してしまったが、それは許されない。誰もが分かっている。暗黙の行動規範のようなものだ。クラブの中では、実情よりもすべてがうまくいっているように見せようとする。そういうことだ」

チームの今後

キャラガーは、マンチェスター・ユナイテッドが次に何をすべきかを語った。「だから、ドレッシングルームの選手たちには団結してほしい。今日必要なのはそれだし、自信を失っているからこそ、互いに支え合うことも必要だ。良い立ち上がりを見せ、仲間と一緒にプレーすることを心から楽しむべきだ。うまくいかなかったり、誰かが何本かパスをミスしたりしても、まとまって声をかけ合い、互いを励まし続けなければならない」。マンチェスター・ユナイテッドはいま、団結を求められる大きな重圧に直面している。