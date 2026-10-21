フロリアン・ヴィルツにとって、その夜は最悪とも言える場所で始まった。ベンチだ。罰としてではなく、どうやら負担を管理するためにそこから見守ることになったヴィルツの目の前で、リヴァプールはチャンピオンズリーグのビジャレアル戦で敗戦に向かってふらついていた。

それでも90分を終えてリヴァプールが勝者となったのは、ここ最近たびたび批判を浴びていたヴィルツの働きもあってのことだ。途中出場し、4月以来となるリヴァプールでのゴールを決めたヴィルツには、多くの称賛が寄せられた。

「フロリアンはこれで、確か3試合連続で非常に高いレベルのプレーを見せている」。チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節、火曜夜のビジャレアル戦に4-3（前半2-2）で勝利した後、アンドニ・イラオラ監督はそう強調した。「今日は彼のゴールのおかげで、我々は試合をおおむねコントロールできた」

フロリアン・ヴィルツをプレミアリーグ歴代最多得点者も称賛

イラオラ監督は後半開始からヴィルツを投入した。その時点でリヴァプールはすでに0-2から追いついていた。アレクシス・マクアリスターが65分に3-2とすると、ヴィルツもその直後の68分に4-2となるゴールを決めた。ペナルティーエリア内で十分なスペースを得ると、左足のシュートをゴール右下隅に決めた。「また一歩前進した。小さな動きで右足から左足へボールを運び、そのままGKの脇を抜いて決めた。素晴らしいシュートだ」。元イングランド代表FWでプレミアリーグの歴代最多得点者であるアラン・シアラーは、Prime Videoで称賛した。

ヴィルツが最後に得点したのは、4月末のリーグ戦、クリスタル・パレス戦だった。ビジャレアル戦で待望のゴールを決めた後の喜び方には、純粋な歓喜よりも安堵が表れていた。ただ、イラオラ監督は23歳のヴィルツを得点やアシストだけで評価しているわけではない。「ゴールやアシストで直接目立たなくても、非常に良いプレーをした試合はこれまでもあった」とスペイン人指揮官は語った。

一方、得点率の低さを理由にヴィルツは繰り返し批判も受けてきた。元リヴァプール選手のジェイミー・キャラガーは最近、ポッドキャスト「Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast」のエピソードで、「私自身、彼はチームに入るべきではないと思うと言った。ただ、リヴァプールには彼の代わりがいない」と話していた。

しかし、ビジャレアル戦でのヴィルツのプレーを見たイラオラ監督の見方は違った。「彼はボールを持っているときも、持っていないときも非常にダイナミックな選手だ」と44歳の指揮官は説明した。「彼を抑え込み、コントロールするのは難しい。相手にダメージを与えられるスペースを見つけ出すし、数字の面でも少しずつ良くなっている」

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