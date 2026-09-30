というのも、Sport Bildによれば、この攻撃的スターの再復帰に関してブックが拒否権を行使したという。報道では、ブックはサンチョを徹底的に精査したものの、最終的には明確な結論に達したとされる。「彼は我々の助けにはならない！ これで話は終わりだ」

とりわけ、ブンデスリーガ開幕戦のHSV戦で前十字じん帯断裂を負ったジャンニス・コンスタンテリアスの重傷膝負傷を受け、サンチョを巡る案件は再び新たな展開を見せた。だがBVBは、すでに契約のない状態となっていた26歳を呼び戻すのではなく、アーセナルからトップタレントのイーサン・ヌワネリをレンタルで獲得した。

また、スポーツ事業担当取締役のラース・リッケンも、サンチョの2度目の復帰に内部で疑念を抱いていたとされる一方で、ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長は、かつてのお気に入りだった選手のために内部で積極的に後押ししていたとみられている。

BVBが新たな移籍ルール導入：絶対的な一致が必要に

ただし、ブック体制下のBVBでは、そしてセバスティアン・ケール時代にいくつかの不一致があったあと、この夏から新たな移籍ルールが適用されている。というのも、現在のBVB首脳陣では、監督、スポーツディレクター、スポーツ事業担当取締役の間で多数決原理が採用されるのではなく、絶対的な一致が求められているからだ。

これはRuhr Nachrichtenが8月中旬に報じた。 つまり、BVBでは首脳トリオのうち誰1人として懸念を抱いていない場合にのみ、ある選手に対して移籍市場で動き出すということだ。そうして最終的にサンチョ復帰はブックの拒否によって消滅し、イングランド人は現在もなお無所属のままとなっている。

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BVB、移籍失敗ヤン・コウトから教訓

大型補強におけるこの新たな大前提は、ここ数年で最も高くついた誤算の一つとも言える案件の結果でもある。というのも、ジョアン・ガドゥ、コンスタンティノス・カレツァス、ジョーイ・フェールマン、ジャンニス・コンスタンテリアスのケースとは異なり、2024年当時のヤン・コウトについては絶対的な一致がなかったからだ。当時のヌリ・シャヒン監督は、それ以前に反対サイドで説得力ある働きを見せていたイアン・マートセンと似たプロフィールを持つブラジル人選手をチームに加えたいと考えていた一方、特にリッケンはこの移籍に大きな疑問を呈していたとされる。

それでも当時スポーツディレクターだったセバスティアン・ケールは、シャヒンの希望をかなえるために実行に移した。結末は周知の通りだ。BVBはマンチェスター・シティと、かなり常軌を逸したレンタル契約を結び、その枠組みの中でわずかな出場数の後に2500万ユーロの買い取り義務が発動した。それ以前に、黒黄軍団はすでに500万ユーロのレンタル料も支払っていた。

コウトは、この法外な金額をパフォーマンスで正当化することがついになかった。1年目は適応面で大きな問題に苦しみ、しばしば低調なプレーに終始し、ドルトムントのプレーにおいて実質的に要因とはならなかった。2年目は、新監督ニコ・コバチによる3バックへのシステム変更で、コウトが右ウイングバックとして起用される形となり、やや改善が見られた。

しかし、ライバルのユリアン・リュエルソンが傑出したシーズンを送り（42試合で18アシスト）、コウトはパフォーマンス改善にもかかわらず公式戦27試合出場、2得点3アシストにとどまった。

失望に終わった2年間の後、コウトとBVBはひとまず共闘の章を終えた。24歳の同選手は、300万ユーロの手数料によるレンタルでコモへ移籍した。