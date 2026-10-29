「レアル・マドリーがこれからヴィニシウス・ジュニオールをどう扱うのか、興味がある。彼がいない方がレアルはうまく機能しているからね」。マテウスは土曜夜のバイエルン・ミュンヘン対ドルトムントのブンデスリーガ上位対決を前に開かれたメディアとの懇談で、当初は外交的な言い方をしていた。

65歳のマテウスが指摘したのは、ブラジル人攻撃的スターを欠くレアルの調子が上向いていることだった。ヴィニシウスは、ビジャレアル戦での暴力行為と激高による出場停止で、直近の公式戦を欠場。その中にはバルセロナとのクラシコでの2-1の勝利も含まれていた。

「これも今、モウリーニョが取り組むべきことだ。さて、ヴィニシウスをどうするか。バルセロナで2、3年ぶりにクラシコに勝った。ローマでは、交代で退いたヴィニシウス・ジュニオール抜きでも良いプレーを見せ、彼らはそこでも4-3で勝った」。マテウスはそう列挙すると、さらに厳しい言葉を口にした。

マテウスがヴィニシウス・ジュニオールを痛烈批判「厄介者だ！」

「彼は厄介者だ。嫌なやつなんだ。それが現実だし、チームにとって良くない。対外的なイメージも含めてね。だから、バロンドールでトップ10に入らなかったのはうれしかった」。マテウスは、ピッチ内外での度重なる振る舞いによって、しばしば厳しい批判にさらされている26歳をそうこき下ろした。

気難しい性格や頻繁な演技じみた振る舞いに加え、暴力行為や審判への侮辱に走る傾向も理由だったのかもしれない。ヴィニシウスは2024年、レアルで素晴らしいシーズンを送ったものの、世界年間最優秀選手の投票ではロドリに僅差で敗れて2位となった。その後、権威ある『フランス・フットボール』誌の賞の歴史で最大の騒動が起きた。ヴィニシウスとレアルが授賞式をボイコットしたためだ。

今年の投票では、ハリー・ケインが受賞し、ヴィニシウスは2025年の16位から順位を下げ、17位にとどまった。「ハリー・ケインが評価された、あるいは今も評価されているのは、こういう点だ。対外的にも、あらゆることに理解を示し、何に対しても時間を割く。彼は紳士なんだ。ヴィニシウス・ジュニオールはそうではない」

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ヴィニシウス・ジュニオールをどうする？ マテウス、モウリーニョに断固たる対応を要求

マテウスによれば、バイエルンには「ありがたいことに、そういう選手はいない」。バルセロナもそうした気まぐれな振る舞いとは無縁だという。「レアル・マドリーにはこの問題がある。レアル・マドリーの問題、それがヴィニシウス・ジュニオールだ。彼がいなければチームは機能する。規律が増し、全員が互いのために、力を合わせてプレーする。彼がいると、自我が前面に出る。大きな自我だし、身ぶりや態度もそうだ。それはチームにもクラブにも悪影響を及ぼす」

そのためマテウスは、フロレンティーノ・ペレス会長やジョゼ・モウリーニョらレアルの責任者に、この問題への断固たる対応を求めた。「レアル・マドリーのためにも、いつか会長がヴィニシウス・ジュニオールについてはっきりと言い、彼を正すか、あるいはモウリーニョがベンチに置くようになることを願っている。出場停止なら起用できないが、健康なヴィニシウス・ジュニオールをベンチに座らせることだってできる。遠くから見ている私の意見では、彼はチームに悪影響を及ぼしているからだ。クラブにもね」

少なくとも11月7日まで、ヴィニシウス・ジュニオールはラ・リーガで出場停止が続き、ラシン・サンタンデール戦とバレンシア戦を欠場する。一方、チャンピオンズリーグには出場可能だ。出場停止期間中も同大会では、ローマ戦（4-3）とRBライプツィヒ戦（4-1）で2度先発した。レアル・マドリーは来週水曜日、敵地でAEKアテネと対戦する。