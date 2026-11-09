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週末のSVエルフェアスベルク戦でBVBの2得点を挙げたフェリックス・ヌメチャが注目を集めている。パフォーマンスへの称賛や、チーム内部からのゴールパフォーマンスに対する批判に加え、元ドイツ代表マルクス・バベルからは懐疑的な声も上がった。

バイエルン・ミュンヘンとリヴァプールFCでプレーした元選手のバベルは、Sky90で、このセントラルMFの安定感の欠如を指摘した。「彼が3試合続けて良いプレーをしたのを、私はまだ一度も見たことがない。土曜、水曜、土曜と、続けて最高レベルでプレーすることはできない。1試合ならできるし、2試合もできるかもしれない。でも3試合はできない」

そのため、ヌメチャを「ワールドクラス」と呼ぶことにも否定的だ。「私にとってワールドクラスとは、それを3回できることだ。自分自身の調子があまり良くないときでも、3回続けて結果を出すこと。チームにそれだけの影響を与え、誰もが『彼が必要だ。彼がチームを動かし、導いている』と分かることだ。私の目には、彼はまだそこまでできていない」

ドイツ代表の歴代最多出場記録を持つローター・マテウスも、バベルの意見に同意した。26歳のヌメチャがどんなプレーを見せるかは、いつも正確には分からないという。ただし、「彼には素質がある。それを最大限に発揮できれば、大きな違いを生み出す選手になれる」とも語った。

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少なくとも土曜日、ヌメチャはボルシア・ドルトムントにとって、まさに違いを生み出す選手だった。リーグ2位のチームは、彼の2得点により、昇格組エルフェアスベルクとの対戦に2-1で勝利した。試合後、BVBのニコ・コヴァチ監督はヌメチャの「存在感、ダイナミズム、技術」を称賛。クロアチア人指揮官は「体を回転させる動きで、多くの状況を素早く打開できる。それによってチームメイトのプレーも良くなる」と評した。

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そして、ヌメチャはサッカー選手として最も充実する年齢、コヴァチの言葉を借りれば「パフォーマンスのピークを迎える年齢」に差しかかったばかりだ。このドイツ代表選手には、まだ「伸びしろがある」。ヌメチャがボルシアにとっていかに重要かは、昨季、負傷により欠場したリーグ戦5試合でチームも痛感した。コヴァチは「そのとき、我々のプレーがやや停滞したのは明らかだった」と振り返り、「彼がいれば、我々にはまったく違う次元が加わる。だから、彼がいてくれてうれしい」と語った。

ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブークも「才能と技術という点では、世界最高のMFの一人だ」と称賛した。「今日のようにフィニッシュまで加われば、彼にはシュート力もあるのだから、彼より優れた選手はそう多くない」

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なぜフェリックス・ヌメチャのゴールパフォーマンスが批判されているのか？

エルフェアスベルク戦後には、ヌメチャのゴールパフォーマンスも話題になった。ワールドカップでドイツ代表として得点した際と同じように、信仰心の篤いヌメチャはジグナル・イドゥナ・パルクの南スタンドの前で、頭から王冠を取り、ひざまずいて目の前のピッチに置く仕草を見せた。この仕草は、ネットワーク「Ballers in God」に属するキャンペーン「The King's Return」を指している。

BVBのファン・支援部門は、ヌメチャがこのネットワークを支持していることに懸念を示し、「その記録された発言や活動が、我々の見解では、開かれた多様性のあるボルシア・ドルトムントの価値観と相容れない思想やネットワークから、明確に距離を置くこと」を求めた。

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BVBのファン・支援部門が根拠としているのは、ARDの番組『Monitor』と『Sportschau』による調査報道だ。それによると、このネットワークの周辺では、例えば同性愛が「罪」、中絶が「悪魔の計画」と表現されていた。また、「同性愛やトランスジェンダーのアイデンティティに反対する極めて保守的な立場」なども見られるという。

Getty Images

同部門は、宗教が「差別の免罪符となることは決して許されない」と主張。プロ選手の発信力が「意図的に布教のために」使われるなら、それを「単なる個人的な信仰の実践」として片づけてはならないとも述べた。

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BVBは最初の反応で選手を擁護した。クラブはSIDの問い合わせに対し、ヌメチャは常に敬意を持って行動していると回答した。それでも、クラブ経営陣はヌメチャと話し合う予定だ。