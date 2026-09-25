『Mundo Deportivo』と『RAC 1』に対し、バルサの両選手はこの機会を利用し、チームメートこそが世界サッカーで最も権威ある個人賞の正当な受賞者だと公然と支持を表明した。

ここ数週間、ヤマル自身もバロンドール受賞への意欲を公に強調し、バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインに対してもさりげない牽制を見せるなど、注目を集めていた。そんな中、ロペスは次のような言葉でヤマルの本命ぶりを裏付けた。「僕にとっては間違いなくそうだ。彼を毎日見ているし、彼は本当にスペクタクルだ。バルサで信じられないような1年を過ごした」

またロペスは、代表のユニフォームを着た際の難しさについても言及。ワールドカップでは、それ以前の負傷の影響でヤマルは最高の状態を見せられなかった可能性があるものの、それでも世界王者になったとし、「彼にふさわしいと思う」と語った。

それでもロペスはケインの功績も称え、「ケインも素晴らしい選手だし、間違いなくトップ3には入るだろう。ラミネが勝てることを願っている」と話した。

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ラミネ・ヤマル、フェルミン・ロペスのために特別なユニフォーム演出を準備

一方、守備の逸材クバルシも、同僚の自信に満ちた振る舞いに全面的な理解を示した。「彼が選挙活動をしているのは理解できる。一番ふさわしいのは彼だし、勝ってほしい」

とりわけロペスとヤマルの間には特別な個人的なつながりがあり、2人は親しい友人同士だ。ロペスは負傷のためワールドカップを欠場していた。ヤマルは友人のため、ある試合で特別なサプライズを用意し、もしゴールを決めた場合に備えてユニフォームの下に特別なシャツを準備していた。

ただ、このアタッカーは自ら得点を挙げられなかったため、その演出がピッチ上で披露されることはなかった。ロペスがそのことを知ったのは後になってからだった。「大事なのはその気持ちだ。彼のカメラマンが僕に教えてくれた。実現しなかったのは残念だけど、とても素敵な心遣いだ」

ロペスは、ピッチ上でも2人は互いに大きな恩恵を受けていると説明した。「彼は友人だ。彼には相手選手がたくさん集まるから、僕は彼がプレーしやすいようにして、そのスペースを使おうとしている」