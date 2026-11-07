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1.FSVマインツ05のウルス・フィッシャー監督が、ナディーム・アミリのドイツ代表落選について意外な言葉を口にした。

フィッシャー監督は、MFがドイツ代表に選ばれなかったことによるプラスの副次的効果を期待しているという。土曜日のバイエルン・ミュンヘン戦を前に、「ナディームには悔しがっていてほしい。今こそ、プレーで『見返してやる』と示さなければならない。何より大切なのは姿勢だ」と語った。

アミリは現在、マインツのチーム全体と同様、本来の調子を取り戻せていない。ラインヘッセン地方のクラブは直近で3連敗を喫し、その中には2部のVfLボーフムに敗れたDFBポカールでの痛い敗退も含まれる。ただ、8試合で勝ち点10を獲得したフィッシャー監督率いるチームは、ドイツ最多優勝を誇るバイエルンとの対戦を前に、ブンデスリーガでは降格圏から離れた中位の10位につけている。

21得点に関与したナディーム・アミリ、ワールドカップ代表に選出

2025/26シーズンに17得点4アシストという目覚ましい成績を残し、前ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンのワールドカップメンバーに選ばれたアミリだが、今季はここまで、特にブンデスリーガでの攻撃面の数字が大きく落ちている。8試合に出場して、アシストはわずか1つだ。DFBポカール1回戦では下位カテゴリーのVfBクリーショーに9-0で勝利した試合で、主将として4得点に関与する活躍を見せたが、ボーフム戦での敗退時には膝の問題で欠場した。

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ナーゲルスマンの後任であるユルゲン・クロップは、就任後最初の代表活動ではアミリをメンバーに選んでいた。クロップ監督の初陣となったオランダとのアウェー戦（1-1）では80分間プレーした一方、ギリシャに0-1で敗れた試合では90分間ベンチで過ごした。

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ドイツがネーションズリーグのグループステージ最終戦でセルビア（11月13日）、オランダ（11月16日）と対戦する次の代表ウィークに向け、クロップ監督は招集メンバーを24人に絞った。

中盤の中央および攻撃的なポジションでは、アミリに代わり、ヨシュア・キミッヒ、トム・ビショフ、アレクサンダル・パブロビッチ（いずれもバイエルン・ミュンヘン）、フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）、ブラヤン・グルダ（RBライプツィヒ）、フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）、レナルト・カール（同じくバイエルン・ミュンヘン）、そして初招集のワエル・モヒヤ（ボルシアMG）が選ばれた。

Getty Images

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ドイツ代表：ユルゲン・クロップ監督の招集メンバー一覧