2012年、後にイングランド代表の歴代最多得点者となり、バイエルンの得点源となる選手が、ノルウェー側に売り込まれていたという。だが、その移籍は奇妙な事情で実現しなかった。火曜日（21時キックオフ／Prime Video）に行われる古巣バイキングとドイツ最多優勝クラブのチャンピオンズリーグでの対戦を前に、当時バイキングのスカウトだったゲイリー・グッドチャイルドがそう明かした。

「彼がバイキングへの加入に興味を示すかもしれないと聞かされた」。グッドチャイルドは、14年以上前の出来事について地元紙『Stavanger Aftenblad』にそう語った。当時、ケインのことは「誰も」知らなかったという。ケインはまだトッテナム・ホットスパーでブレイクを待つ身で、レイトン・オリエント、ミルウォール、さらにその後はノリッジ、レスター・シティへと繰り返しレンタル移籍していた。

「話をした人たちは、スカンジナビアへのレンタル移籍が彼のためになると感じていた」とグッドチャイルドは振り返る。そこでスカウトは、当時ミルウォールでプレーしていた若きケインを現地で見極めるため、イングランドへ向かった。しかし、視察予定の試合をケインはけがで欠場。グッドチャイルドは何も分からないまま帰国することになった。

「その少し後、彼はスパーズのトップチームに入った。そして、その後は周知の通りだ」とグッドチャイルドは語った。火曜日、ケインは10年以上の時を経て、バイエルンのユニフォームを着てスタバンゲルでプレーする。