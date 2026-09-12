カールは下部組織時代、とりわけバイエルンのブンデスリーガでのライバルであるアイントラハト・フランクフルトでプレーし、その後2022年にヴィクトリア・アシャッフェンブルクからFCBの下部組織へ移った。2025-26シーズンにはヴァンサン・コンパニ率いるトップチーム入りを果たし、ドイツ代表選手にもなった。

この成長は、ゲアラントにとってほとんど驚きではなかった。彼はAbendzeitungにこう語っている。「私はその少年のプレーを10回見たが、10回とも彼がピッチ上で最高の選手だった。選手を一度しか見ていなければ、私は様子を見て待たなければならない。でも、この才能を持った若い選手を10回見れば、特別な存在になると分かる。エーリング・ハーランドに対してすぐに抱いたのと同じ良い感覚だった」

ゲアラントがかつて、このノルウェー人をどうしてもミュンヘンに連れて来たがっていたことは、秘密ではない。タイガーはこう振り返った。「当時、ドイツ戦を戦ったノルウェーの年代別代表で彼を視察していて、私はこう思った。『これは何だ？ この男は誰なんだ？』」

彼の推薦は明確だったという。「私はすぐにFCバイエルンに電話して、『彼を獲得しなければならない』と言った」。当時、ハーランドはまだモルデFKでプレーしており、その数日後にFCBキャンパスを訪れた。ゲアラントはこう回想している。「移籍金は安かったはずだし、彼は税込みで1万～1万5000ユーロの給与を望んでいた。でも最終的にFCバイエルンは支払おうとしなかった」

決定的だったのは、攻撃陣の競争状況だったという。「こう言う人もいた。『前にはトーマス・ミュラーとロベルト・レヴァンドフスキがいる。彼はどこでプレーするんだ？』」

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ハーランドはバイエルンではなく、数年後にレッドブル・ザルツブルクへ移籍した。その後、BVBでの中継地点を経て、2022年に移籍金6000万ユーロでシティに加入した。当時はミュンヘンも獲得に動いたが、スカイブルーズのオファーに資金面で対抗できなかった。