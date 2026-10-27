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ラミン・ヤマルの叔父は、バルセロナのウインガーである甥を差し置き、ハリー・ケインにバロンドールを授与する決定を公然と批判した。さらに、真のサッカーファンが金を払うのは、バイエルン・ミュンヘンとイングランド代表のストライカーではなく、甥のプレーを見るためだと主張し、物議を醸した。

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ケインが個人最高の栄誉を手に

ケインは月曜夜、ロンドンのパラディウム劇場で歴史をつくった。バイエルンのストライカーは、2001年にマイケル・オーウェンが受賞して以来、初めてバロンドールを獲得したイングランド人となった。権威ある同賞の受賞者は厳重に伏せられていたが、ブラジルのレジェンド、ロナウドがケインの名前を発表した。

2位にはレアル・マドリーとフランス代表のFWキリアン・エンバペが入った。バルセロナのウインガー、ヤマルは3位だった。ケインがトロフィーを受け取った際、19歳のヤマルは目に見えて動揺していたが、スペイン代表の同選手は年間最優秀若手選手賞を3年連続で受賞した。

ヤマルのおじがケインに厳しい評価

最終的な投票結果に、ヤマルの家族は納得していなかった。おじのアブドゥル・アブデラウイは『El Larguero』に対し、ヤマルが不当に受賞を逃したとの思いから、強い不満を表明。バルセロナのスターは初のバロンドールを奪われたと主張した。

「おいは素晴らしかった。世界最高の選手だったことは、誰もが知っている」とアブドゥルは語った。「サッカーが好きなら、見に行くのはハリー・ケインではなくラミンだ。ハリー・ケインは優れた得点者だが、ピッチ上で輝く最高の選手はラミンだ」

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年齢が投票を大きく左右した

ヤマルはクラブと代表の双方で驚異的な1年を過ごした。バルセロナのラ・リーガ優勝に貢献し、夏にはスペインのワールドカップ制覇でも主役を演じた。こうした主要タイトルを獲得したにもかかわらず、アブドゥルは、おいが若いという理由だけで受賞候補から外されたと考えている。投票者は代わりに、ベテランのイングランド代表キャプテンに賞を贈ることを選んだという見方だ。

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「ラミンは若いから、みんな『まだ時間がある、19歳だ』と言う。それが彼に賞を与えない理由だ」とアブドゥルは説明した。「ハリーにはサッカーをする時間があと3日しか残っていないから、『さあ、彼に賞をあげよう』と言っている。彼［ヤマル］はワールドカップ、ラ・リーガ、スーパーカップで優勝し、本当にいいプレーをしている」

今後のバロンドール受賞を見据えて

今回の結果にヤマルは大きく落胆しているが、その成長の勢いは依然として驚異的だ。将来有望なキャリアの中で、いずれ最高の賞を手にすると広く期待されている。

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バルセロナの下部組織出身であるヤマルは、今後その悔しさをクラブでのプレーに向けることになる。さらなるタイトル獲得に集中するなか、ケインに敗れた悲しみは長く続かないとみられる。