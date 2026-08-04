レアル・マドリードのスポーツディレクターを務めたアルゼンチン人、ホルヘ・バルダーノ氏が、ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョの白い巨人への復帰について沈黙を破り、時が全員を変えたこと、そして過去に起きたことが必ずしも繰り返されるわけではないと強調した。

ポルトガル紙『ア・ボーラ』が昨日月曜日に行ったインタビューで、バルダーノ氏は、2011年に緊張関係の末にスポーツディレクター職を辞任することとなった二人の共同作業から約15年を経てのモウリーニョのサンティアゴ・ベルナベウ復帰について率直に語った。

15年を経て全員が変わった

「スペシャル・ワン」が今回こそレアル・マドリードを率いてチャンピオンズリーグ制覇へ導くことができるかと問われると、バルダーノ氏はこう語った。「およそ15年が経った。サッカーはかつてのものではなくなり、社会もかつてのものではなくなり、フロレンティーノもかつての彼ではなくなった。そして確実に、モウリーニョもそうではないだろう。だから、これから何が起きるかを見守ることになる」

バルダーノ氏の発言は、過ぎ去った年月における出来事や人物の変化についての現実的な見方を反映しており、彼とモウリーニョの間にあった過去の緊張関係を、新たな局面を判断する基準とすべきではないことを示唆している。

フロレンティーノに残された選択肢は限られている

過去2シーズンにわたってチームを率いながら無冠に終わったスペイン人指揮官シャビ・アロンソの退任後、レアル・マドリードが必要とする指揮官のタイプについて、バルダーノ氏は中立的な立場を取った。

アルゼンチン人はこう述べた。「フロレンティーノは異なるタイプの監督を選んだ。実のところ、レアル・マドリードに残された選択肢は少ない。選択肢は減っていく。ジョゼ・モウリーニョがこの責任ある職に復帰することにどれほどの意味があるのかは分からない。それはクラブだけが知っている」

バルダーノ氏の発言は、モウリーニョとの契約という決断が、クラブ会長フロレンティーノ・ペレス氏の前にある選択肢が限られているなかで下されたことを示している。とりわけ無冠に終わった2シーズンを経て、経営陣が迅速かつ効果的な解決策を模索せざるを得なくなったのだ。

誰にも恨みは抱いていない

話の締めくくりに、バルダーノ氏は、2010年から2011年にかけてレアル・マドリードでモウリーニョと過ごした緊張に満ちた時期を手短に振り返った。この時期は、権限やチーム運営をめぐるポルトガル人指揮官との対立が原因で、スポーツディレクター職からの辞任という結末を迎えていた。

アルゼンチン人は、それらすべての対立を乗り越えたと強調し、こう語った。「私は世界で最も恨みを抱かない人間だ。対立は私にとって長くは続かないし、いとも簡単に乗り越えてしまう」