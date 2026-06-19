「彼が今大会、オランダ代表のストライカーを務める準備ができているという兆候は、どこにも見られなかった」

『アルゲメン・ダグブラッド』紙のポッドキャスト「AD Voetbal」で、ショールト・モッソウが日本戦（2-2の引き分け）後にメンフィス・デパイとヴィルジル・ファン・ダイクに寄せられた批判を論じた。同サッカー評論家はデパイに痛烈な評価を下した。

司会のエティエンヌ・フェルホフは番組で「オランダは“メンフィス疲れ”なのか」と質問。モッソウは「間違いなくそうだ。数年前の好調な時期からすでに同じ状況だった」と答えた。

同コラムニストは、当時からこのストライカーに懐疑的だったと明かす。「当時は不当な批判だった。だが今は正当な議論だ」。オランダ代表歴代最多得点者は日本戦で途中出場したが、良い印象は残せなかった。

「途中出場の内容は痛々しく、今大会で彼がストライカーとして準備できている兆しは見えなかった。ロナルド・クーマン監督がこれをどう扱うのか興味がある」

「コマン監督は彼をチームの基盤と見なしている」とAD紙記者は語る。「コマン監督はデパイの才能を強く信じており、デパイもその期待に何度も応えてきた」。それでもモッソウは、本大会でコマン監督がデパイをメンバーから外すかどうか疑問視する。

ヴィルジル・ファン・ダイク

フェルホフ氏はファン・ダイクにも批判があると言うが、モッソウ氏は評価が分かれていると即座に指摘。「特にファン・ダイクには評価に大きなばらつきがある」。国内外のメディアを比較したサッカーウォッチャーは続ける。

「彼には非常に低い評価が付けられた一方で、他のメディアからは極めて高い評価も得ていた。ちなみに、彼は当然のようにマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。 議論しても代表から外れることはない。100年経っても彼はキャプテンだ」とモッソウは断言。「全盛期ではないが、ヤン・ポール・ファン・ヘッケと組めば素晴らしいセンターバックになる」