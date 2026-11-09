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トーマス・トゥヘルは、イングランド代表の先発GKを巡って高まりつつある議論に公式に言及し、ジョーダン・ピックフォードへの揺るぎない信頼を示した。イングランド代表が重要なネーションズリーグの試合に向けて準備を進める中、エヴァートンのベテランGKはジェームズ・トラッフォードとの新たなポジション争いに直面している。

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トゥヘル監督、ピックフォードが正GKと明言

トゥヘル監督はイングランド代表内の序列を明確にし、ピックフォードが引き続き同国の揺るぎない正GKであると認めた。エヴァートンのGKは、2018年のロシア・ワールドカップを前にガレス・サウスゲートから先発を任されて以来、代表の主力としてプレーし、通算93キャップを記録している。しかし、最近のトラッフォードの台頭により、新たなコーチングスタッフの下で世代交代が始まっているのかという疑問が生じていた。

GK陣の競争関係について、トゥヘル監督は『ESPN』が報じた発言の中で、自身の考えを明確にした。「いや、彼が正GKだ。ただ、何も変わっていない。フィールドプレーヤーと同じように、GKにも競争がある」と説明した。

試す場としてのネーションズリーグ

トゥヘル監督は、クロアチアとスペインとの重要な試合を控える中、ネーションズリーグを選手層の厚みを増す場として活用したい考えだ。イングランドの前回の試合では、トラッフォードが最初の2試合に先発し、スペインに2-3で敗れた試合とチェコに2-0で勝利した試合に出場した。一方、ピックフォードは残る試合でゴールを守り、クロアチアに7-0で大勝した試合とチェコに3-0で勝利した試合で、ともに無失点に抑えた。

トゥヘル監督は、この起用法をチームの進化に必要な一歩だとして擁護した。「スペイン戦ではジェームズを起用した。私たちも『ジェームズ・トラッフォードをいきなりスペイン戦に出すのは公平なのか？』と自問した。だが、まさにそれが必要だと思う。ジョーダン・ピックフォードが負傷したらどうなる？ 出場できなかったらどうなる？ だから試しておく方がいい。ジョーダンもそれは分かっている。私たちがまさにそのためにネーションズリーグを使いたいということをね。ただ、現時点では何も変わっていない。今は彼が正GKで、少し競争を感じている。それは彼にとって良いことだ」

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GK陣で示したプロ意識

指揮官によると、起用を分け合うことに対するピックフォードの反応は模範的だったという。32歳のGKはクラブでも好調を維持しており、今季はエヴァートンで公式戦13試合に出場。失点はわずか11で、6試合でクリーンシートを達成し、チームが10試合を終えて勝ち点16でプレミアリーグ6位につけることに貢献している。

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トゥヘル監督はさらにこう語った。「彼と話した時の反応には、とても感心したし、少し驚いた。彼は全面的に理解していると言っていたが、そこまで前向きではないだろうと思っていたからだ。前回は本当に感銘を受けた。彼との会話はとても短かったが、非常に前向きなものだった。彼は『ああ、そうしよう。トラフにはその資格があるし、僕も彼を後押しする』と言った。そして、彼の態度はまったく変わらなかった。変わったとすれば、さらに良い方向にだ。トラフを後押しし、良い気持ちにさせていた。本当に見事だった。彼はとてもうまくやってくれた」

重要な試合を見据えて

イングランドは現在、ネーションズリーグのグループ3で勝ち点9の2位。全勝を維持し、すでに準々決勝進出を決めた首位スペインとは勝ち点3差だ。

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今回の代表活動期間中、イングランドは木曜日にウェンブリー・スタジアムでクロアチアを迎え、その後、11月15日にメトロポリターノ・スタジアムでワールドカップ王者スペインと対戦する。