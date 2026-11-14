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元プレミアリーグGKのブラッド・フリーデルが、マンチェスター・ユナイテッドの新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノの下で、マーカス・ラッシュフォードとコビー・メイヌーが飛躍すると太鼓判を押した。アメリカのレジェンドは、アルゼンチン人指揮官の指導力を示す例として、デレ・アリがトッテナム・ホットスパーで飛躍したことを挙げた。

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新指揮官が引き継ぐのは苦境に陥ったチーム

フリーデルは、ポチェッティーノが来週、2年半の契約で就任すれば、木曜日のマイケル・キャリック解任を経たオールド・トラッフォードに復調をもたらせると考えている。プレミアリーグで8試合勝利がなく、マンチェスター・ユナイテッドは順位表の18位に低迷。ラッシュフォードもこの不振の中で苦しんでおり、今季は公式戦8試合に出場してゴールもアシストも記録していない。

トッテナムでの育成実績が若手再生への期待に

アルゼンチン人指揮官は2015年に当時18歳のデレ・アリを獲得し、194試合で55ゴール、48アシストを記録する選手に育てた。アリは2015-16シーズンと2016-17シーズンに、PFA年間最優秀若手選手賞とPFA年間ベストイレブンに連続で選出された。その間、トッテナムは2位に1度、3位に2度入り、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ決勝にも進出した。

元アメリカ代表GKのフリーデルは、サム・マターフェイス、ギャビー・アグボンラホール、スコット・ミントが出演するtalkSPORTで、ラッシュフォードとメイヌーもアリと同じ道を歩めると考える理由を説明した。「ベテラン選手を味方につけようとするよりも、彼は大きな可能性を秘めた若い選手たちに寄り添うと思う」

「マウリシオが注目する選手の一人なら、マーカス・ラッシュフォードは彼の下で大きく成長できるだろう。メイヌーもそうだ。彼がトッテナムに来た時、デレ・アリに何をしたかを見れば分かる。状況は少し似ている。自分の戦術やクラブの文化に必要だと考えた選手に、並外れた自信を持たせるのが非常にうまい」

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「彼はその点で優れているし、スタッフ全員も同じだ。思いやりを持って接し、必要とされていると感じさせる。懸命に取り組ませながら、自分の実力以上の選手になれそうだと感じさせることさえある」

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「私たちはマンチェスター・ユナイテッドの試合を数多く見てきた。実際、試合を見終えて『時には相手より走り負けているだけだ』と話したこともある。それは許されない。彼が絶対に容認しない部分の一つだし、ユニフォームの背中に誰の名前が書かれているかは、彼にとって全く関係ない」

契約交渉の停滞がクラブ主将への対応を問う

ポルトガル人MFブルーノ・フェルナンデスのマンチェスターでの長期的な将来が不透明な中、新指揮官がクラブ主将にどう対応するかにも注目が集まる。主将はすでにクラブ首脳陣からの2度目の新契約オファーを拒否しており、現行契約は今季終了時に満了する予定だ。

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ポチェッティーノがこの司令塔をトップチームに残したいと思うかと問われ、フリーデルはこう付け加えた。「才能ある選手にはクラブにいてほしいと思うだろう。ただ、もし彼に強いエゴがあるなら、それを容認しない。私はブルーノを個人的には全く知らない。マウリシオは愚かではないと思う。最高の選手をピッチに立たせたいはずだが、同時に全力で取り組むことも求める」

「そうでなければ、すぐに退団させようとするだろう。まずは彼と一緒にやってみると思うが、合わないと判断すれば、別の選手に替えることをためらわないと思う」

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「彼が非常に質の高い選手なのは、誰もが知っている。マウリシオはクラブに文化を築く。それを受け入れないなら、出ていくことになる」

新体制を待ち受けるリヴァプール戦

ポチェッティーノは、アメリカ代表が控えるハイチ戦を終えてから同代表での職を離れ、来週マンチェスターで仕事を始める。オールド・トラッフォードでの初戦は、11月22日に行われる宿敵リヴァプールとの厳しいプレミアリーグの一戦だ。クラブを降格圏から引き上げるには、徹底した勤勉さを植え付け、主力選手たちの全面的な献身を確保することが重要になる。