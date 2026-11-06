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マーティン・オニール監督は、カスパー・ホーグが15試合連続でゴールを決めていないことを心配していないと強調した。木曜日にセルティックがベシクタシュを3-2で下した劇的なヨーロッパリーグの一戦で、クラブ史上最高額で加入したホーグのポストプレーを称賛している。 途中出場のカミロ・ドゥランが2得点を挙げ、今季の得点数を13に伸ばして主役となったが、セルティックの指揮官は、今回のプレーがホーグにとって必要としていた弾みになると考えている。

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ホーグの無得点が続いても動じないオニール

オニールは、ホーグが15試合連続で無得点となっているものの、過度には心配していないと強調した。デンマーク人FWはボデ／グリムトからセルティックのクラブ史上最高額となる1100万ポンドで加入。8月9日のキルマーノック戦ではハットトリックを達成し、5－1の勝利に貢献したことで、大きな活躍を予感させていた。

『デイリー・メール』が報じたところによると、それ以降は調子を落としており、ベシクタシュ戦では終了13分前に交代したため、無得点の記録を止めることはできなかった。

セルティック指揮官、ホーグのポストプレーを評価

カラム・オスマンドとドゥランが途中出場して勝利に貢献したが、オニールは試合でのプレーを誇りに思うべきだとホーグに伝えたことを強調した。「もちろん、伝えた。私はセンターフォワードにボールを収めてほしいと思っているし、彼はそれをやってくれた。彼はドゥランではないし、ドリブラーでもない。だが、強い相手に対してこれができれば、今後の彼にとって大きな力になる」と説明した。

ホーグが最新のデンマーク代表メンバーから外れたことを受け、オニールは自信が問題になっている可能性があると考えている。それでも「木曜夜の試合は彼にとって良いものになると思う。得点するかどうかは心配していないと、彼に伝えた」と強調した。

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ドゥランの活躍がセルティックのクラブ史上最高額での加入選手に重圧

ドゥランの2得点でセルティックは今季のヨーロッパリーグ初勝利を挙げ、ドゥラン自身の今季得点数も13に伸びた。オニールはコロンビア人選手について「今の彼は絶好調だ。右サイドでもプレーできるし、実際にそこでプレーしてきた。別のクラブでは左サイドでもプレーした。だが、最も力を発揮できるのはセンターフォワードだ」と語った。

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ホーグをドゥランより優先して先発起用することが難しくなっているかと問われると、オニールは「どうなるか見てみよう。木曜夜は必要があったから5人を入れ替えた。日曜にどんな先発メンバーで臨むかは分からない。ただ、忘れてはいけないのは、彼がチャンピオンズリーグで得点を挙げているということだ」と答えた。

次戦はキルマーノック戦、セルティックは決勝トーナメント進出を狙う

セルティックは日曜、ホーグが8月にハットトリックを達成した相手、キルマーノックと対戦する。欧州での戦いが折り返し地点を迎え、勝ち点3を獲得しているセルティックは、トレンセ、オモニア、マルセイユ、ユニオン・サン＝ジロワーズとの試合であと2勝すれば、決勝トーナメントに進出できる可能性がある。

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オニールは「欧州での戦いでは、自分たちにチャンスを残すことができた。アウェイで勝たなければならないし、簡単ではないだろう」と話した。