「彼がオランダ代表に復帰すれば、フェールマンはもうプレーしない」

マルシアーノ・フィンクは、オランダ代表に復帰したジョーイ・フェールマンに感銘を受けている。一方でケネス・ペレスは、フレンキー・デ・ヨングが代表で復帰した時点で、このMFはベンチに座ることになると予想している。

フィンクは月曜日にVoetbalpraatで「このシステムにおいて、フェールマンは非常に重要だ」と分析した。「彼のボールには多くの意図が込められている。私はそれが好きだ。オランダ代表もその恩恵を受けると思う」

フィンクによると、シャビが攻撃的な意図を持つ監督であることは、フェールマンにとって非常にプラスに働いているという。「何かが起きていた。私はフェールマンのファンなんだ。ああいう横パスの回し合いより、私はこっちの方がいい」と、アナリストはスペイン人指揮官の就任を喜んだ。

ペレスはフェールマンの話になると、かなり批判的だ。「結局は代表監督が何を重要視するか次第だ。彼はとても特殊な選手だ」とペレスは語り、ボルシア・ドルトムントの選手に対してすぐに厳しいメッセージを送った。

「フレンキーが戻ってくれば、フェールマンはもうプレーしない。フレンキーはチームの心臓だ。彼はそれ以上の存在で、リズムを決める。ドイツ代表のヨシュア・キミッヒのようにね。毎年のようにバルセロナでプレーしているのには理由がある」

フィンクはデ・ヨングがフェールマンより「1000倍」優れた選手だと考えているが、それでもフェールマンを好むという。「バルセロナも、ああいう間を通すボールをもっと求めているからこそ、ロドリを獲得した。今のオランダ代表には、30メートルのパスやラインの背後へのボールを出せる選手が必要だと思う。フレンキーは50本に1本、フェールマンは5本に1本やってくれる」

いずれにせよ、ペレスはリハビリ中のデ・ヨングを今の時点でオランダ代表構想から外すことは拒んでいる。「彼が負傷からどう戻ってくるかを見なければならない。私は彼を見限らない」