バレンタイン・ドリーセンはメンフィス・デパイの将来を悲観している。『デ・テレグラーフ』のサッカー部門責任者は、同FWにオランダ代表としての未来はないと考えている。

「まずは多くの試合に出場しなければならない」とドリーセンは語る。「ただ、3、4、5試合と続けて出場すると、彼はしばしば負傷する。それがメンフィスの問題だ。それに、もう若くもない」

「彼にとっては非常に難しい話になると思う。メンフィスは、確か1試合半か2試合ほどしか出ていない。だから、代表に選ばれなかったのも理解できる。まずはコリンチャンスで完全にコンディションを整えてほしい」。オランダ代表を追うドリーセンは、32歳のFWについてそう語った。

「だが、身体面が彼の足を引っ張っている。そうでなければ、今も代表に入っていたか、シャビからチャンスを与えられていたかもしれない。ただ、メンフィスの代表での最後の試合は、もう見終えたのだと思う」。ドリーセンはベテランの代表キャリアに懐疑的だ。

シャビは今回の代表活動期間にほかのFWを選んだが、メンフィスに対する扉はわずかに開かれている。「彼に対する扉は常に開かれている。こうした選手ならなおさらだ。彼には高い技術と才能があり、多くのゴールを決めて違いを生み出せる」

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代表監督は月曜日の会見で、今回の判断は現時点でのものであり、メンフィスは今、優先されていないと強調した。「ほかの代表メンバーの方が状態が良いと判断した」

メンフィスはオランダ代表で112試合に出場している。最後にプレーしたのは直近のワールドカップで、チュニジアとのグループステージの試合に15分間出場した。オランダはこの試合に1-3で勝利している。