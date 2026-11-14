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ゲーリー・リネカー氏が、マンチェスター・ユナイテッドの監督としてのマウリシオ・ポチェッティーノ氏の任期は、最終的に失敗に終わる運命にあると衝撃的な警告を発した。元イングランド代表FWは、オールド・トラッフォードに根深い構造的な問題があるため、アルゼンチン人指揮官が18カ月を超えて監督の座にとどまるのは難しいと考えている。

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リネカーがポチェッティーノに厳しい警告

ポチェッティーノは2年半の契約を結び、前任のマイケル・キャリックの後を継いでユナイテッドの指揮を執る。トッテナムとチェルシーで監督を務めたポチェッティーノが引き継ぐのは、シーズン序盤の悲惨な結果によって自信を大きく失ったチームだ。その立て直しは極めて困難な任務となる。

マンチェスター・ユナイテッドは現在、プレミアリーグで18位に沈んでいる。8試合にわたってリーグ戦で勝利がなく、その苦しい状況は8月下旬から続いている。アルゼンチン人指揮官の就任によって、待望の新監督効果が生まれると期待する声は多い。しかし、リネカーはポチェッティーノの長期的な見通しに強い疑念を抱いている。率直な物言いで知られる解説者は、オールド・トラッフォードの首脳陣が結局、ポチェッティーノを失敗に追い込むことになると考えている。

生き残れるのは18カ月か、厳しい見通し

ポッドキャスト番組『The Rest Is Football』で語ったリネカーは、短期間の楽観の後に失望が訪れる、おなじみの展開を予想した。クラブ内に根付く問題が、新たに就任する指揮官をすぐに苦しめると主張している。

「ポチェッティーノが就任すれば、おそらくまずまずのスタートを切り、しばらくはうまくやると思う」とリネカーは説明した。「ポチェッティーノにとって、マンチェスター・ユナイテッドは名のあるビッグクラブだ。だが、就任後、いずれ物事の進み方に失望するだろう。18カ月後もまだそこにいたら、私は驚くよ」

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オーナーを巡る問題は深まる一方

ポチェッティーノは、ユナイテッドをかつての栄光に導く任務を託された、著名な監督たちの長い列に新たに加わる。リネカーは、サー・アレックス・ファーガソンの引退以降、12人の異なる指揮官が就任し、そのほぼ全員が暗い状況の中でクラブを去ったと指摘した。また、キャリックの最近の在任期間を擁護し、補強担当者に直接責任があるとの見方を示した。

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「何度も何度も同じことが繰り返される。スケープゴートになるのはいつも監督だ。それは見ていて分かる」とリネカーは付け加えた。「本当の問題は監督より上にあると思う。彼らはみんな優れた監督だ。この10年に就任した顔ぶれを見てほしい。アレックス・ファーガソン以降、辞めていった監督は何人だ？ もう12人か？ みんな去るときに、クラブはめちゃくちゃだと言う。

「責められる監督は常にいる。クラブは夏にキャリックを十分に支援しなかった。本当にそうだ。彼は昨季後半、見事な仕事をした。確かに欧州の大会には出ていなかったし、カウンター主体で戦っていた。それでも、マンチェスター・ユナイテッドの上層部がいつまで責任を問われずに済むのか分からない。結局、ファンは分かっていると思う。

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「当然、グレイザー家に対する不満や抗議活動は何年も続いてきた。そしてラトクリフも何も変えていない。むしろ、今はさらに悪くなっている」

就任初戦はリヴァプール戦、いきなりの厳しい試練に

マンチェスターに赴く前に、ポチェッティーノは代表監督として残る仕事を果たさなければならない。アルゼンチン人指揮官は、アメリカ代表を率いる最後の2試合を終えた後、正式にオールド・トラッフォードで指揮を執る。

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大きな試練を迎えるまでに、練習場で自身の戦術的な考えを浸透させる時間はほとんどない。ポチェッティーノの初戦は11月22日の日曜日、宿敵リヴァプールとの対戦に向けてアンフィールドに乗り込む厳しい一戦となる。